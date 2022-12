Le proposte di Natale di Beats by Dr. Dre

Le proposte di Beats by Dr. Dre per il Natale

Si tratta degli auricolari true wireless Beats Fit Pro, della loro special edition Beats x Kim per la prima volta con l’imprenditrice e influencer di fama mondiale Kim Kardashian e della coloratissima line extension degli auricolari TW Beats Studio Buds.

- I Beats Fit Pro rappresentano una vera e propria rivoluzione degli auricolari per il fitness quotidiano: offrono una qualità audio elevata, tre diverse modalità di ascolto, la funzione automatica di Play/Pausa, sono resistenti al sudore e all'acqua (IPX4) e dotati delle magiche funzionalità offerte dal chip Apple H1. Compatibili con Android e iOS, assicurano fino a 24 ore di ascolto combinato.

Ma non solo, si contraddistinguono per un design innovativo con alette flessibili progettate per assicurare stabilità e comfort totale.

- Con l’edizione speciale Beats x Kim invece, gli auricolari si vestono di tre nuovissime colorazioni dai toni neutri e minimal che si adattano alle diverse tonalità della pelle: Luna, Dune e Terra, in aggiunta ai colori Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista.

- Gli auricolari true wireless Beats Studio Buds gar antiscono un suono avvolgente e immersivo grazie a due modalità di ascolto, la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità Trasparenza. Sono dotati di design ergonomico, di comandi integrati personalizzabili e assicurano fino a 24 ore di autonomia. Riproducono automaticamente l’audio spaziale per i brani disponibili mixati in Dolby Atmos offrendo suono e nitidezza multidimensionali. Di semplicissima connessione, grazie al Bluetooth, sono compatibili sia con iOS che Android e ricchi di funzionalità extra disponibili nell’app dedicata.

