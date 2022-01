Star Wars: The Old Republic Nuovo Trailer

BioWare e LucasFilm Limited hanno svelato un nuovo trailer di Star Wars: The Old Republic, gettando nuova luce sull'epica storia di Star Wars che si svolgerà nella prossima espansione, “Legacy of the Sith”. I giocatori saranno in grado di continuare a immergersi nel loro viaggio personale in Star Wars, svelando i misteri dietro il piano finale del rinnegato Sith, Darth Malgus, che è stato un pericolo per la galassia da quando è stato introdotto nell'iconico MMORPG 10 anni fa.





Il lancio di Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith il 15 febbraio continuerà l'anno di celebrazione del decimo anniversario dell'amato MMORPG che fornirà ai giocatori una serie di nuovi contenuti, aggiornamenti e attività di gioco per tutto il 2022. Oltre all'espansione del prossimo capitolo dell'emozionante storia di Star Wars: The Old Republic, l'attesissima funzione Combat Styles aggiungerà un nuovissimo livello di personalizzazione per le armi e le abilità di un personaggio, dando ai giocatori ancora più opzioni per creare il personaggio di Star Wars dei loro sogni.



