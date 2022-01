Obbligo Green Pass : espositori rinunciano al mercatino di Borgo Cavour

per glial mercato dia Treviso: su 100 domande pervenute, 15 esercenti hanno deciso di ritirare la domanda non presentandosi all'appuntamento di domenica 23 gennaio. Come riporta "", il mercato che ancora una volta ha animato il centro della capitale, ha riunitoprovenienti da Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Molti si sono adattati volontariamente al nuovo standard, ma alcuni hanno deciso di non presentarsi smarriti perché non hanno la certificazione verde. La domenica diha attirato un buon numero di curiosi e di visitatori: nessuna multa da parte della polizia. Le regole su spaziatura sono state pienamente rispettate.

Altre News per: obbligogreenpassespositoririnuncianomercatinoborgo