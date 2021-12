Vaccini Covid-19 : obbligo vaccinale e ritorno allo smart working

"Il governo sta facendo bene, approvo le misure discusse in Cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè". Così il segretario del Pd, Letta, a Repubblica. "Disi parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e l'Europa. Il primo che introduce l'produrrà un effetto domino sugli altri" sottolinea Letta. "Lo Stato si deve caricare della responsabilità di questa scelta", precisa. Poi: "Con losi può mantenere viva l'economia".

Il Green Pass intanto ha prodotto un’opposizione minoritaria ma agguerrita. L’obbligo acuirà la frattura sociale? “Al contrario”, insiste Letta, “la frattura sarebbe acuita dalla strada del lockdown per i non vaccinati”. “Lo Stato si deve caricare della responsabilità di questa scelta davanti ai cittadini”, precisa ancora, aggiungendo poi di essere favorevole alo smart working, con cui è possibile “mantenere viva l’economia” e alla scuola in “presenza”, e “contrario all’allungamento delle vacanze di Natale e al ritorno alla didattica a distanza”.

