Achille Lauro a Sanremo 2022 : Porto qualcosa che nessuno ha mai fatto!

Sanremo 2022, Achille Lauro "Superstar": "Indosso qualcosa che nessuno ha mai fatto". Rigorosa maglia azzurra, capelli biondo platino e desideroso di presentare la sua nuova "storia", Achille Lauro ha raccontato alla stampa il suo nuovo lavoro nato in isolamento su un'isola di Venezia. Da venerdì 11 febbraio sarà disponibile Lauro - Achille Idol Superstar (Ph. Leandro Manuel Emede), la nuova edizione dell'album di Lauro, già disponibile per la prevendita. Il processo creativo vissuto da questi pezzi -tra le mura di uno studio realizzato per l'occasione nell'isola che per più di cinque mesi è stata la casa dell'artista- ha richiesto molto tempo per lavorare, per poi intrecciarsi in un unicum esemplare con le righe dell'album di Lauro. «Dovevamo restare una settimana, dieci giorni. Si sono trasformati in cinque mesi, è stata un'esperienza illuminante. Abbiamo cambiato vita per le sessioni di lavoro e abbiamo prodotto l'evoluzione di quello che già abbiamo, abbiamo scalato un gradino nel livello creativo del prodotto».

Un viaggio che probabilmente non è ancora giunto alla sua fase finale ma che dà un'identità chiara e precisa di quello che sarà il futuro dell'artista-innovatore del panorama musicale italiano. «Mi sono allontanato dalla civiltà e ho lavorato molto -dice- ora ho la musica che ci accompagnerà per i prossimi anni... anzi, forse ho più canzoni che giorni a disposizione. L'anima rimane la stessa: sono coerente con ciò che sono. È anche un album totalmente fuori moda, controcorrente ma che cerca di essere alla moda. Sto seguendo il mio percorso unico. Quando ho lasciato l'area urbana e ho cambiato, l'ho fatto perché non era più il mio genere. Sto cercando di mettere in scena qualcosa che non esiste".

Le nuove canzoni cercano di aprire un percorso che porti direttamente alla musica internazionale, rompendo con le logiche di mercato con l'obiettivo di muoversi verso uno stato d'animo autentico e originale.

Dopo 26 dischi di platino, 12 dischi d'oro, il successo di Rolls Royce, Me ne frego e i cinque straordinari dipinti messi in scena durante la scorsa edizione come super ospite, Achille Lauro è pronto a tornare sul palco dell'Ariston por quarto anno di seguito - record assoluto, con il brano Domenica (testo di L. De Marinis, S. Manzari, D. Petrella / musiche di M. Ciceroni, M. Cutolo, G. Calculli, S. Manzari) "Siamo entrati con Rolls Roys pezzo ultra punk, rivoluzionario per l'attuale scena italiana, la canzone di quest'anno mantiene un sound estremamente popolare, che recupera quel popolare che è andato, di tutto, come era Rino Gaetano, la canzone del popolo. Si chiama 'Sunday' , il giorno in cui ci riposiamo, quando facciamo quello che ci piace, quando siamo liberi, quando scegliamo, ci divertiamo.

Achille Lauro sarà accompagnato dall'Harlem Gospel Choir: «Probabilmente qualcuno ha notato il contrasto tra suono e testo -spiega Lauro- ma la mia musica va oltre la canzone. Sono felice di poter portare l'Harlem Gospel Choir, uno dei più importanti d'America, impegnato fino a poco tempo fa in un tour mondiale e che non sarà un coro ma una parte fondamentale del brano. Coro di grande successo per 'Domenica' -ha detto- per il palco di Sanremo, per quello che avrebbero potuto dare alla crusca. Non saranno un semplice coro, ma saranno parte integrante del brano. Ancora una volta Lauro ci tiene a sottolineare: «Non è la competizione che ci attrae, in questo caso avrei portato una canzone come 16 marzo. Usiamo invece Sanremo come vetrina, uno dei cento progetti che abbiamo. Uno spettacolo in cui ho i miei 4 minuti per cinque notti per far fluire la mia creatività. Andiamo lì per portare qualcosa che nessuno ha mai fatto. Per me la musica si vede, si percepisce, è un mondo che spazza ovunque. Cerco sempre di andare oltre, il che non significa trasgredire, ma fare sempre qualcosa di diverso e di più, per non ripetersi e rimanere bloccati nella propria zona di comfort. In questo senso, scherza, sono anni che cerco di distruggere la mia carriera e ancora non ci sono riuscito.

Nella notte delle cover del 4 febbraio si esibirà "Sei Beautiful" con la stessa autrice e interprete del brano originale, Loredana Bertè "Sei Bellissima' è una canzone incredibile, ha un ritornello tra i più famosi e pop di Musica italiana. e commovente e quasi teatrale, che parla di questo amore longanime, di questa dipendenza amorosa, un po' del degrado delle donne. Non è scelta a caso, mi sembra una canzone incredibilmente profonda, commovente, con un concetto assolutamente attuale dietro e da portare sul palco."

