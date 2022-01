Barricati in casa a Viareggio : arrestati Gianluigi Ragoni e padre 90enne

Gli uomini del Nocs hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo che si era barricato in casa con una pistola calibro 22, dopo avere aperto il fuoco senza gravi conseguenze. E' successo a Torre del Lago, frazione di Viareggio. L'intervento dei Nocs si è concluso con successo. L'uomo armato e l'anziano padre sono salvi e in buone condizioni. L'uomo che ha 44 anni e soffre di disturbi psichici, aveva reagito al tentativo di sottoporlo a un Tso. Gli uomini del reparto speciale della polizia erano arrivati in elicottero da Roma.

Con un blitz dei Nocs sono statiper tentato omicidio in concorso e per detenzione abusiva di arma da fuoco,, 44 anni e il, ambedueindopo i colpi esplosi ieri pomeriggio a Torre del Lago () per evitare la notifica di un trattamento sanitario obbligatorio (). Il 44enne, asserragliato incol, aveva sparato ai vigili del fuoco, ferendone uno di striscio, mentre cercavano di forzare la porta per permettere la notifica del provvedimento Tso.

