EA - aggiornamento di SPORTS FIFA Mobile

Gameplay, grafica e audio migliorati per rendere FIFA Mobile la “Casa del calcio in movimento” per i fan e i giocatori di tutto il mondo negli anni a venire

Electronic Arts ha lanciato oggi un ampio aggiornamento per il gioco di successo EA SPORTS FIFA Mobile, che segna una nuova era per il titolo mobile amato in tutto il mondo, configurandolo per il live service negli anni a venire. Rilasciato inizialmente nel 2016, l'ultimo grande aggiornamento di FIFA Mobile fornisce una revisione radicale e una serie di miglioramenti al gameplay, alla grafica e all'audio, implementando ulteriormente l’esperienza di gioco autentica e migliore della categoria, per i giocatori e gli appassionati di calcio di tutto il mondo. L'app EA SPORTS FIFA Mobile e l'ultimo aggiornamento sono disponibili ora per il download gratuito in tutto il mondo su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per dispositivi Android.

"Oggi inizia il futuro di FIFA Mobile, offrendo a decine di milioni di giocatori in tutto il mondo un'esperienza calcistica davvero rivoluzionaria e la flessibilità di godersi il gioco su un'enorme varietà di dispositivi, ha dichiarato Lawrence Koh, responsabile di EA SPORTS FIFA Mobile. "Questo è stato uno sforzo monumentale tra i nostri studi di EA China e EA Vancouver, che afferma ulteriormente FIFA Mobile come il luogo in cui gli appassionati di calcio di tutto il mondo possono fare squadra e competere ovunque si trovino. Non potremmo essere più entusiasti di vedere sia i veterani che le nuove generazioni di giocatori unirsi all'azione negli anni a venire".

Alimentato da un motore di gioco rivoluzionato, la fedeltà visiva di FIFA Mobile è stata migliorata fornendo ai giocatori ancora più dettagli sullo schermo durante una partita. Quelli con i dispositivi mobile più recenti saranno in grado di regolare le loro impostazioni per sperimentare il gioco a 60 FPS per una sensazione sempre più fluida e reattiva. La facilità di accesso è al centro del nuovo aggiornamento, che introdurrà ulteriori impostazioni per i giocatori per regolare l'esperienza visiva del gioco, garantendo la compatibilità attraverso molti tipi di dispositivi in modo che i giocatori di tutto il mondo saranno in grado di continuare a godere di FIFA Mobile.

I giocatori saranno anche in grado di vedere l'azione come mai prima grazie alla nuova possibilità di scegliere tra quattro diverse angolazioni della telecamera in tempo reale durante una partita. Inoltre, nuove opzioni di telecamere sono disponibili per i calci di rinvio, i calci di punizione, i calci d'angolo e i rigori, così come nei replay per coinvolgere ulteriormente i giocatori nei momenti più intensi e celebrativi di una partita. Una serie di nuovi stadi da sbloccare sono ora disponibili per i giocatori, insieme a un clima unico per ciascun luogo, così come le opzioni di orario che consentono di giocare le partite durante il giorno, il tramonto o la notte.

"Questo importante aggiornamento di FIFA Mobile ha richiesto anni di lavoro", ha detto Jace Yang, General Manager di EA Cina. "Abbiamo ascoltato il feedback dei giocatori di tutto il mondo che hanno suggerito nuove caratteristiche e miglioramenti all'esperienza di gioco, aiutandoci a creare una delle esperienze calcistiche più coinvolgenti e autentiche su dispositivi mobili".

In una delle caratteristiche più richieste dai giocatori fino ad oggi, l'ultimo aggiornamento di FIFA Mobile introdurrà il commento audio dal vivo di commentatori leggendari in tutto il mondo. Il commento sarà disponibile in 11 lingue tra cui inglese, spagnolo, spagnolo LATAM, portoghese brasiliano, russo, italiano, tedesco, olandese, arabo, mandarino e giapponese. Le partite sembreranno anche più autentiche con l'introduzione di nuovi cori del pubblico di casa, annunciatori pubblici negli stadi e chiamate dei giocatori che possono essere ascoltati durante i momenti tranquilli e intensi sul campo.

Le implementazioni e le aggiunte al gameplay nel nuovo aggiornamento di FIFA Mobile forniranno ai giocatori maggiore gestione della squadra e controlli dei giocatori durante il gioco 11v11 in tempo reale, nonché miglioramenti della qualità della vita nella modalità VS Attack, preferita dai fan. Le nuove opzioni di gestione della squadra permetteranno ai giocatori di avere il pieno controllo delle sostituzioni, delle posizioni di gioco e dei calciatori, permettendo loro di controllare il destino della loro squadra.





Caratteristiche come la resistenza e le mosse di abilità aggiungeranno un nuovo livello di autenticità all'esperienza di gioco di FIFA Mobile, dove i giocatori devono tenere d'occhio la loro squadra e fare le mosse appropriate durante una partita per uscirne vincitori.