Rainbow Six Extraction - nuovo Trailer

Rainbow Six Extraction lancia un nuovo Lore Trailer prima del lancio su Xbox Game Pass

In collaborazione con Microsoft Rainbow Six Extraction sarà lanciato il 20 gennaio 2022 su Game Pass per Xbox Series X | S, Xbox One e Windows PC. Il gioco sarà disponibile anche su PlayStation4, PlayStation5, Stadia, Ubisoft Store e Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft + su PC, Stadia e Amazon Luna.

Per uno sguardo approfondito sui letali Archei, che i giocatori dovranno affrontare, dai un'occhiata a questo video:





DESCRIZIONE:

La dottoressa Elena "Mira" Alvarez, direttrice di REACT R&D, guida la squadra che raccoglie informazioni cruciali sulla minaccia degli Archei. Ogni nemico ha le sue capacità e mutazioni. Impara, adattati e collabora per sopravvivere. Rainbow Six Extraction arriverà il 20 gennaio 2022. Preordina ora. Gli amici giocano gratis fino a 14 giorni con Buddy Pass.

