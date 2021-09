Rainbow Six Extraction il Trailer al PlayStation Showcase 2021

Per decenni, il Team Rainbow è stato lo scudo contro lepeggiori minacce globali: situazioni con ostaggi, armi biologiche, la minacciadi una guerra nucleare. Ora, però, deve fronteggiare un nuovo pericolo: unaletale invasione di alieni mutanti.

Che tu sia un fan di RainbowSix, un giocatore di Rainbow Six Siege o un neofita di questo universo, RainbowSix Extraction offre una emozionante esperienza tattica PVE. Gioca da solo o inuna squadra di tre persone al lancio, a gennaio 2022, su PlayStation5,PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, Stadia,Ubisoft Store su Windows PC e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.Presto saranno disponibili i preordini digitali.

Per maggiori informazioni su Rainbow SixExtraction, visita R6extraction.com

