League of Legends: inizia la stagione 2022

Il 7 gennaio Riot Games ha dato il via alla Stagione 2022 del MOBA più amato del mondo con uno stream di anteprima sulle novità di League of Legends tra PC, Wild Rift ed eSport. Oltre a celebrare i giocatori all'inizio della stagione classificata 2022, il team di LoL ha rivelato il nuovo campione, Zeri, la scintilla di Zaun.



LA CHIAMATA



A partire da oggi, i giocatori del MOBA potranno festeggiare la Stagione 2022 con eventi di gioco e ricompense, muovendo i primi passi nel nuovo anno.





LEAGUE OF LEGENDS



Inizio della stagione classificata





La stagione classificata è cominciata, con tanto di aggiornamenti grafici per ogni livello classificato

VGU: Shyvana, Nocturne, Tryndamere, Skarner, Kog'Maw

Tematiche: Infernale, Gotico, Luce

Le missioni si sbloccano quotidianamente dal 7 al 13 gennaio

RICOMPENSE

Icona Stagione 2022

1500 essenze blu

Capsula Eterni

Lume Dio della forgia - Stagione 2022

Emote La chiamata

500 essenze arancioni

Forziere Hextech + Chiave

Champion Shards di Ornn, Sejuani, Olaf, Volibear, Pantheon, Leona, Kai'Sa, Taliyah, e Rek'Sai

15 - 16 gennaio

La prima tematica per gli aspetti dell'anno celebra l'anno della tigre!

Arriva un nuovo sistema di Sfide in League of Legends

I giocatori potranno tenere traccia dei loro progressi su più fronti dell'esperienza di LoL, dalle azioni perfette ai momenti imperdibili, senza dimenticare i ritrovamenti più rari

Sono in arrivo cambiamenti ai contenuti rari ed esclusivi di LoL, tra cui aspetti prestigio migliorati, una nuova essenza mitica e una nuova esperienza con i Pass evento!

Tra qualche mese vedremo nuove modifiche ai terreni di Wild Rift

In ogni partita un elemento dominerà la Landa (Infernale, Montagna, Oceano o Nuvola), alterando la mappa

Sett e Yuumi nella patch 3.0

Karma e Shen nella patch 3.1

Più di 100 squadre si stanno preparando e le nostre 12 leghe regionali sono pronte a dare il via alla stagione!

L'eSport di Wild Rift presenta le otto leghe regionali che si uniranno al nostro ecosistema competitivo

Queste regioni gettano le fondamenta della struttura globale dell'eSport di Wild Rift, portando sulla scena il loro stile unico

L'eSport di Wild Rift ha anche annunciato il primo torneo mondiale ufficiale, il Wild Rift Icons Global Championship, che si svolgerà questa estate in Europa!

Wild Rift Icons vedrà il più alto livello competitivo e incoronerà il campione mondiale di Wild Rift

Teemo Fuoco d'Artificio

Diana Fuoco d'Artificio

Xin Zhao Fuoco d'Artificio

Sett Fuoco d'Artificio

Tristana Fuoco d'Artificio

Votazioni nel client per VGU e tematiche (7-19 gen)Missioni e ricompenseTorneo Clash Stagione 2022Aspetti PorcellanaSfideRevisione contenuti miticiWILD RIFTLanda degli ElementiCampioni in arrivoESPORTLoL EsportseSport di Wild RiftScatta, caricati e spara ai cattivi. Zeri, la scintilla di Zaun, sovraccaricherà la Landa nella patch 12.2!"Ho lottato per la mia comunità. Lo farò anche per gli altri."Passiva - Batteria viventeOgni volta che riceve uno scudo, Zeri ottiene velocità di movimento. Quando infligge danni a uno scudo nemico, ne assorbe l'energia, ottenendone uno a sua volta.W - Laser ultrashockZeri spara un impulso elettrico che rallenta e danneggia il primo nemico colpito. Se l'impulso colpisce un muro, un laser a lungo raggio parte dal punto di impatto.E - Scarica di scintilleZeri scatta per una breve distanza ed energizza i 3 lanci successivi di Fuoco a raffica, che ora sono in grado di trapassare i nemici. Zeri salta oltre o corre accanto a qualsiasi terreno verso cui scatta, in base all'angolazione. Colpire un nemico con un attacco o un'abilità riduce la ricarica di Scarica di scintille.R - Schianto elettricoZeri scarica una potente scossa elettrica, infliggendo danni ai nemici vicini e sovraccaricandosi per una durata moderata. Mentre è in sovraccarico, Zeri ottiene danni aumentati, velocità d'attacco e velocità di movimento. Attaccare i campioni nemici ripristina la durata del sovraccarico e aggiunge un'altra carica di velocità di movimento. Quando Zeri è in sovraccarico, i danni di Fuoco a raffica si concentrano in un rapido colpo triplo che fa rimbalzare fulmini tra i nemici.Q - Fuoco a rafficaPassiva: gli attacchi base di Zeri infliggono danni magici, crescono con il potere magico e sono considerati un'abilità. Il movimento e il lancio di Fuoco a raffica accumulano energia nello Zaino scintilla di Zeri. Quando è completamente carico, il suo successivo attacco base rallenta il nemico e infligge danni bonus.Attiva: Fuoco a raffica spara una raffica di 7 proiettili che infliggono danni fisici al primo nemico colpito.Fuoco a raffica cresce con l'attacco fisico ed è considerato un attacco; il primo proiettile applica gli effetti sul colpo. La sua ricarica corrisponde al timer dell'attacco base di Zeri."Sta diventando un macello. Almeno sono coerente."Preparatevi a dare scosse e fare scintille con Zeri nella patch 12.2!È in arrivo un nuovo set di aspetti Fuoco d'Artificio per League of Legends, su PC e su Wild Rift:

