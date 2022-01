Covid, bisogna ritardare apertura scuole : Novax occupano 2/3 intensive

Posticipare l'delle, recuperando poi a giugno. E cambiare il sistema delle 'Regioni a colori', introducendo tra i parametri quelli relativi alla pressione sulla sanità territoriale e integrando, a tal fine, il Comitato tecnico scientifico con medici di medicina generale. Lo chiede il presidente Fnomceo, Federazione nazionale ordini dei medici, Anelli, peri e dei ricoveri che sta mettendo a dura prova il Servizio Sanitario nazionale.

"L'area dei non vaccinati nel nostro Paese è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco sopra il 10% degli italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati. Eppure questo 10% produce l'occupazione di 2/3 di posti letto in terapia intensiva". Così il ministro della Salute Speranza. I non vaccinati occupano anche la metà dei posti letto in area medica, sostiene Speranza che aggiunge: "ridurre l' area dei non vaccinati è fondamentale. Ci può consentire di alleggerire la pressione sugli ospedali".

"Sappiamo che Omicron è meno grave e una volta ricevuta la dose booster (del vaccino anti-Covid), le chance di finire ricoverati in ospedale sono inferiodi del 90% rispetto alla variante Delta". Lo ha detto il ministro della Sanità britannico Sajid Javid. Resta da affrontare "qualche settimana burrascosa" nelle strutture sanitarie a causa dell'altissimo numero di contagi e delle assenze nello staff medico, ammette il ministro. Oggi altre strutture sanitarie del Regno Unito hanno dichiarato lo stato d'allerta.

