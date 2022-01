Covid : Fermata in Australia tennista Renata Voracova

Lacecaha detto di essere stata rinchiusa nello stesso centro di Djokovic dopo che le è stato revocato il visto a causa del fatto che avrebbe cercato di entrare nel Paese senza vaccino. "Mi portano da mangiare e c'è una guardia in corridoio. Tutto è razionato. Mi sento un po' come in una prigione", ha spiegato la38enne in un'intervista ai giornali cechi DNES e Sport. Il suo caso ha spinto il ministero degli Esteri ceco a protestare con quellono.

Dopo il suo fermo da parte delle Border Force Australiane e la conseguente deportazione, Renata Voracova ha parlato della sua complicata situazione in un’intervista telefonica al portale ceco Idnes. “Ho fatto tutto ciò che mi hanno chiesto di fare. A quanto pare l’Australian Tennis Association ci ha dato istruzioni sbagliate, il che è fastidioso. Volevo concentrarmi sul tennis, non sui visti, sulla quarantena. È davvero strano che ho passato una settimana qui, ho giocato una partita… E poi sono venuti a prendermi“.

Altre News per: covidfermataaustraliatennistarenatavoracova