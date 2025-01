Jasmine Paolini affronta Renata Zarazua al secondo turno degli Australian Open 2025

Jasmine Paolini ha esordito con una vittoria convincente agli Australian Open 2025, superando la cinese Sijia Wei con il punteggio di 6-0, 6-4. Questo successo le ha garantito l'accesso al secondo turno, dove affronterà la messicana Renata Zarazua, attualmente al 70º posto nel ranking WTA.

Il match tra Paolini e Zarazua è previsto per oggi, giovedì 16 gennaio 2025, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, subito dopo l'incontro tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate, che inizierà alle 9:00 ora italiana. Questo sarà il primo confronto diretto tra le due tenniste, che non si sono mai incontrate in precedenza.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili agli abbonati Sky (canali 210 e 221) e in streaming su piattaforme come Discovery+, SkyGo, NOW e Dazn. Gli appassionati potranno seguire l'incontro anche attraverso la diretta testuale offerta da OA Sport.

Jasmine Paolini, finalista a Wimbledon e al Roland Garros nel 2024, ha iniziato il 2025 con una solida prestazione, dimostrando di essere pronta a competere ai massimi livelli. La sua vittoria al primo turno contro Wei Sijia, una qualificata cinese, è stata caratterizzata da un gioco aggressivo e preciso, con Paolini che ha mantenuto il controllo del match sin dall'inizio.

Renata Zarazua, classe 1997, ha ottenuto l'accesso al secondo turno dopo aver superato Taylor Townsend in tre set, con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-2. La messicana, pur non avendo mai vinto un titolo nel circuito WTA, ha mostrato una notevole determinazione e capacità di recupero durante il match, qualità che le hanno permesso di avanzare nel torneo.

L'incontro tra Paolini e Zarazua rappresenta una sfida interessante, con entrambe le tenniste desiderose di proseguire il loro cammino nel torneo. Gli appassionati di tennis italiani potranno seguire con interesse questa partita, sperando in un'altra prestazione positiva da parte di Paolini, che ha già dimostrato di essere una delle promesse del tennis femminile internazionale.

