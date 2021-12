Red Dead Online: Chiamata alle armi festive

Le vacanze dovrebbero essere un momento di pace, tranquillità e buona volontà nei confronti dell’umanità intera. A quanto pare, però, i fuorilegge della frontiera non sono interessati a seguire le tradizioni delle feste.

Dei criminali si stanno approfittando del manto bianco che è disceso con le feste per attaccare i cittadini innocenti di Colter, Rhodes, ranch Emerald e ranch Hanging Dog. Dai un’occhiata alla cassetta di sicurezza dell’accampamento o vai a un ufficio postale per vedere se hai ricevuto dei telegrammi con i dettagli. LeChiamate alle armi festive sono disponibili solo per un tempo limitato, quindi assicurati di difendere gli inermi entro il 29 dicembre.

Attenzione però: pare che alcuni animali, come lupi, puma, orsi e cani stiano aggredendo sia i cittadini che i criminali. In più, una locomotiva addobbata è stata vista mentre si fermava a Rhodes e al ranch Emerald: non porta regali, ma altri nemici.

Tra un’ondata e l’altra, tieni d’occhio i bersagli addobbati a festa o i cardinali rossi che troverai nelle mappe: se li abbatterai tutti in ogni area potresti avere una marcia in più in queste sanguinose vacanze di fine anno!

Oltre a ottenere un po’ di pace nel mondo e a RDO$ e PE raddoppiati, raggiungendo l’ultima ondata in qualsiasi mappa delle Chiamate alle armi festive riceverai un’offerta del 50% di sconto su qualsiasi arma entro 72 ore.

