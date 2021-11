Red Dead Online: RDO$ EXTRA Missioni via telegramma e Chiamata alle armi

Non è facile conquistare qualcosa di bello. Un duro lavoro ne è un ottimo esempio: rende ancora più toste le missioni via telegramma eliminando le icone dei nemici dal radar e disabilitando la mira assistita. Devi cavartela con il solo ausilio del tuo istinto, della tua intelligenza, della tua grinta e dei tuoi riflessi. In cambio, riceverai il 50% di RDO$ In più per aver aiutato “J” nella frontiera con incarichi molto impegnativi.

DIFENDI VALENTINE E BLACKWATER IN CHIAMATA ALLE ARMI

Durante le prossime due settimane, le città di Valentine e Blackwater saranno sotto assedio: in Chiamata alle armi, sarà compito tuo e dei tuoi alleati proteggerle respingendo ondate di assalitori. Per ricompensare il tuo coraggio, difendendo Valentine fino al 29 novembre e Blackwater dal 30 novembre al 6 dicembre riceverai il 50% di RDO$ in più.





RDO$ E PE DOPPI IN SPARATORIA E SPARATORIA A SQUADRE

Sparatoria e Sparatoria a squadre, modalità classiche con vite infinite dove si compete per ottenere più uccisioni degli avversari prima dello scadere del tempo, sono perfette per riunirsi con amici e familiari e ottenere RDO$ e PE doppi.

RICOMPENSE DI BLOOD MONEY

Se preferisci sporcarti le mani partecipando ad attività criminali, completa qualsiasi contratto di Blood Money entro il 30 novembre per ottenere un’offerta per il 50% di sconto su alcuni abiti (fino al rango 15).

Chi riuscirà ad accaparrarsi lo smeraldo di Covington riceverà 5 Lingotti d'Oro di sconto sulle Licenze da Cacciatore di taglie, sulla Borsa da Collezionista, sul Tavolo da macellaio, sul Set da campionatura da Naturalista o sulla Capanna da Distillatore. Se li possiedi già, riceverai un'offerta per un abito, un accessorio o un’emote per Ruolo. Le ricompense e le offerte saranno depositate nell'arco di 72 ore.

Inoltre, non perdere gli incrementi delle ricompense in Capitale in tutti i Contratti di Blood Money fino al 29 novembre. I Forzieri piccoli e quelli grandi daranno Capitale aggiuntivo e anche sconfiggere i criminali farà guadagnare Capitale extra. In questo modo potrai prepararti meglio ad affrontare più Lavori.

RICREA UN ABITO ISPIRATO A DOC HOLLIDAY IN RED DEAD ONLINE

Man vs. History, un professore di storia con un occhio particolarmente attento alla fedeltà storica, realizza degli incredibili video su YouTube ricreando abiti ispirati a veri personaggi del vecchio West e presentando una serie di argomenti educativi supportati da un validissimo lavoro di ricerca. Fino al 6 dicembre, i seguenti articoli di abbigliamento, utilizzati da Man Vs. History per creare un abito ispirato a Doc Holliday, saranno gratis per tutti dai sarti in Red Dead Online:

Bombetta (nera)

Soprabito di lana pettinata (nero o grigio) o Giacca Hartell autunno

Giacca Antoine (nera)

Camicia sciatta (bianca) o Camicetta Iniesta

Gilet con paisley (nero)

Cravattino texano (nero)

Pantaloni da impiegato (neri) o Pantaloni di pelle di cervo

Stivali alti a punta squadrata (neri)

Dai un’occhiata al canale di Man vs. History per altri video educativi (e divertenti).

CAPI D’ABBIGLIAMENTO DI NUOVO DISPONIBILI

Questa settimana segna il ritorno di una selezione di capi d'abbigliamento (e di un abito) a tempo limitato. Questi articoli saranno disponibili solo fino al 6 dicembre, quindi assicurati di visitare il sarto locale o consulta le pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. per effettuare un ordine.

BONUS E SCONTI DEL RINGRAZIAMENTO

Questo è il periodo giusto dell'anno per radunarti con i tuoi cari e mangiare e bere fino a scoppiare. Nella frontiera è arrivato il giorno del Ringraziamento; i costi per la creazione di una Posse permanente sono sospesi, per incoraggiare al massimo le attività di gruppo, come mangiare, bere, cacciare, lottare e ingozzarsi un altro po’. In più, bevande gratis nei saloon e provviste gratuite dal 26 al 29 novembre.

La domanda per il pollame è altissima in questo periodo: i macellai ricompenseranno con RDO$ quintupli tutte le carcasse di tacchino fino al 25 novembre.

SCONTI

Visita le stalle per ricevere il 40% di sconto su tutti i cavalli Paint horse americani nell’arco delle prossime due settimane o dai un tocco in più all’ambiente che ti circonda passando dalla Bottega itinerante: il Fuoco da campo di lusso, i temi per l’accampamento e i cani per l'accampamento sono scontati del 30%. Inoltre, -30% sulla Postazione per il Viaggio Rapido. Scopri qui sotto la lista completa delle offerte e degli sconti.

