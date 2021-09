Red Dead Online: ricompense extra in Chiamata alle armi

Le città sono minacciate da ondate di nemici: c’è un grande bisogno delle tue capacità. Schierati insieme ai tuoi alleati e preparati a sterminare ondate di nemici armati in una serie di luoghi in Chiamata alle armi, che fornirà RDO$ e PE doppi a chiunque voglia resistere e lottare.

IL CLUB DEL GRILLETTO FACILE 3 È ORA DISPONIBILE

Oggi è il giorno di uscita del Club del grilletto facile 3, il terzo di una serie di pass creati per soddisfare i bisogni e i desideri dei banditi. Sali di rango per recuperare il tuo investimento di 25 Lingotti d’Oro in 25 ranghi e ottenere bonus speciali e articoli rari, come una nuova variante per coltello, un taglio di capelli unico e altro.

In più, ricorda che acquistando tutti e quattro i capitoli del Club del grilletto facile avrai una ricompensa che ti permetterà di riscattare gratis il Pass di Halloween 2. I possessori dei due pass precedenti che acquisteranno il Club del grilletto facile 3 questa settimana riceveranno una ricompensa per 25 Titoli di Capitale e 10 ricompense per il Viaggio rapido entro 72 ore dall’acquisto.









2X RDO$ NELLE MISSIONI FREE ROAM

Se dovessi imbatterti in estranei che offrono missioni Free Roam, approfitta dell’occasione per ricevere RDO$ doppi fino al 13 settembre. Il crimine avanza: assicurati di svuotare le tasche delle vittime nei covi delle bande, nei Crimini di Blood Money e nelle missioni Free Roam, e potresti trovare ancora più Capitale del solito questa settimana.

ABITO LO ZAPATERO, MASCHERA DA BANDITO E INTARSIO SMALTATO BLU IN VENDITA

Per assecondare molte risposte, abbiamo reso disponibili per l’acquisto diversi oggetti da diversi Pass Fuorilegge del passato. Vestiti con lo stile di un famoso pistolero del sud indossando l’Abito Lo Zapatero o cela la tua identità a estranei e testimoni con la Maschera da bandito: entrambi questi articoli provenienti dai Pass Fuorilegge precedenti saranno di nuovo acquistabili in Red Dead Online durante questa settimana.

In più, dagli armaioli è disponibile l’intarsio smaltato blu. Nell’arco di questa settimana, acquista una modifica per un’arma per ricevere 25 pallettoni incendiari per fucili a canna liscia e 200 munizioni Express per revolver. Usale con saggezza.

Tutti i giocatori di Red Dead Online che eseguiranno l’accesso questa settimana avranno 3 Oli di serpente speciali e 3 Sieri potenti. Le ricompense verranno accreditate entro 72 ore.

SCONTI

Scegli di dedicare la tua vita alla giustizia: questa settimana, puoi acquistare la Licenza da Cacciatore di taglie con 5 Lingotti d’Oro di sconto. Le note per i Ruoli sono scontate del 30% e i cinturoni sono scontati del 40% nel Catalogo. Le stalle offrono il -40% sui cavalli Bretoni e sulle staffe, mentre gli speroni sono a metà prezzo. Anche le munizioni sono scontate del 40% per i prossimi sette giorni, per massimizzare il caos e lo spargimento di sangue!





