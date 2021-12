EA SPORTS & FIFA 22 in prima pagina a New York, Londra e Parigi

Durante lo scorso fine settimana, EA SPORTS FIFA 22 ha lanciato tre esclusive edicole pop-up brandizzate in luoghi chiave di New York, Londra e Parigi, consolidando ulteriormente il modo in cui EA SPORTS FIFA è radicato nella cultura calcistica in tutto il mondo.

I giocatori, i fan e gli abitanti delle diverse città hanno avuto la possibilità di ricevere nelle loro mani gli esclusivi quotidiani di approfondimento The Next Generation, (di cui ti allego copia digitale) con sei delle più grandi star internazionali del calcio nonché ambasciatori FIFA come Kylian Mbappe, Phil Foden, Christian Pulisic, Jude Bellingham, Theo Hernandez ed Eduardo Camavinga.

Il lancio delle edicole di New York, Londra e Parigi e degli esclusivi quotidiani coincide con quello di una speciale offerta per le vacanze Natalizie. Da oggi fino al 14 gennaio 2022, i fan che giocheranno a FIFA 22 potranno guadagnare un oggetto giocatore Next Generation in FIFA Ultimate Team (FUT).

