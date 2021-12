Fitbit Versa 3 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica - 30% Sconti e Offerte

Memorizza e riproduce musica: salva e ascolta musica e podcast. Inoltre, utilizza Spotify - Connect & Control e aggiungi playlist Deezer; servizi musicali utilizzabili con abbonamento; non disponibili in tutti i paesi

Minuti in zona attiva: Questa funzione ti avvisa della zona cardio in cui ti trovi per aiutarti a scoprire se ti stai impegnando abbastanza per raggiungere i tuoi obiettivi