Dog Human Fitness: allenarsi con il cane per migliorare forma fisica e benessere mentale

Chi vive con un cane desidera spesso trascorrere il tempo libero insieme, ma gli amanti del fitness si trovano talvolta costretti ad allenarsi da soli. Dal 2019, però, esiste un'attività sportiva che unisce questi due mondi: il Dog Human Fitness, riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Cinofili. Si tratta di un allenamento completo svolto in coppia da cane e proprietario, con benefici sia fisici che psicologici per entrambi.

Questa disciplina nasce dall’idea che condividere l’attività sportiva rafforzi il legame tra umano e animale. L’allenamento dura circa un’ora e può essere personalizzato in base al livello di forma di entrambi. Ogni sessione include una fase cardio e una di potenziamento muscolare, con il cane coinvolto attivamente nei movimenti, non solo come semplice accompagnatore.

Il Dog Human Fitness non prevede regole rigide: può svolgersi all’aperto o al chiuso, anche se gli ambienti naturali sono preferibili. Tra le attività consigliate ci sono il dog trekking, l’agility dog, il canicross, il nuoto o persino sport di squadra come il calcio.

Prima di iniziare, è importante valutare il carattere e la condizione fisica del cane, con l’aiuto di un veterinario. Ogni animale ha i propri tempi di adattamento, perciò è fondamentale rispettare i suoi ritmi. L’obiettivo non è solo la forma fisica, ma anche il divertimento e la connessione emotiva tra cane e umano, per un allenamento motivante e condiviso.

