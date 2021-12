Massaggiatore per Piedi Portatile Stimolatore Muscolare Salute e cura della persona -60% Sconti e Offerte

per, ElettricoPlantare Macchina,6 Modalità,con 1-10 Livelli di Intensità.

Nota importante: è necessario togliere le calze e toccare il tappetino per lavorare. Non lasciare il tappetino durante l'uso. Dopo aver lasciato il tappetino, il tappetino non funziona più e dovrete riavviare e premere due volte.

La nuova tecnologia EMS con la tecnologia EMS, questo Massaggiatore per Piedi bio-elettrico invia segnali direttamente alla muscolatura delle gambe, per migliorare la circolazione sanguigna, Piedi stanchi e muscoli del polpaccio ed è adatto per tutti i tipi di pelle

Migliora la circolazione sanguigna: Migliora la circolazione sanguigna nei Piedi e sulle gambe. Allevia il dolore e allevia il dolore ai Piedi e al ginocchio. Allevia i muscoli delle gambe, riduce il peso Muscolare delle gambe. Ha un effetto di supporto su diversi problemi delle gambe. come neuropatia del piede, crampi e fascite plantare, ecc.

Facile da trasportare/pulire. Il design di buona dimensione, ultra elegante, leggero e Portatile offre un'esperienza confortevole. Quando sali sul tappeto, sentirai che i tuoi Piedi fanno yoga. Massaggia i Piedi in ufficio o in camera da letto. Grazie alla sua unità principale, si separa con un panno umido senza bisogno di lavarla dopo l'uso del Massaggiatore per Piedi