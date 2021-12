Technaxx Smartwatch TX-SW7HR Recensione

Technaxx prodotti e accessori



Oggi vi parlo di uno smartwatch con delle funzionalità molto interessanti, il Technaxx smartwatch TX-SW7HR. L'indossabile tedesco dedicato al fitness e alla salute è molto bello, ben costruito, raffinato e facile da usare. Ha tutte le funzioni che uno smartwatch deve avere ma ha anche qualche chicca in più. Andiamo a scoprirlo in questa recensione.

Design

Il Technaxx smartwatch TX-SW7HR ha un design molto bello e contemporaneo. E' realizzato in policarbonato di alta qualità e dunque risulta molto leggero e allo stesso tempo molto resistente. Il cinturino è in silicone morbido e si adatta a tutti i polsi, non fa sudare o irritare la pelle e può essere sostituito con altri di terze parti. L'orologio ha un display touch screen a colori da 1.69“ pollici (4.3cm) con risoluzione 240x280 Pixel e un processore NRF52832 che fa girare tutto molto fluido senza alcun rallentamento o lag. Il device è IP67 quindi impermiabile, è fornito di connessione Bluetooth 5.0, Sensore di frequenza cardiaca PAH8009ES e una Batteria ai polimeri di litio 3,7V (190mAh) ricaricabile. Sul lato destro si trova un piccolo pulsante in alluminio che consente di riattivare l'orologio; sul retro sono presenti 2 pin di ricarica, un sensore di frequenza cardiaca e quello per la temperatura corporea (termometro).





Hardware

Prima di avviare il device, assicurarsi di ricaricarlo al massimo. Al primo avvio sullo schermo verrà visualizzato un codice QR; l'utente dovrà scansionarlo per scaricare l'App che permetterà di avviare l'orologio. L'App, FunHealth, consentirà di associare lo smartwatch per accedere a molteplici funzioni e opzioni. Si potranno monitorare: conteggio dei passi, corsa, escursionismo, ciclismo, monitoraggio del sonno, sveglie, pressione sanguigna, temperatura corporea, livello di ossigeno, frequenza cardiaca, meteo, cronometro ecc. Presente anche il controllo della musica tramite App come Spotify; quindi, senza usare il telefono si può controllare traccia, Play o Pausa mentre si fa sport.





Oltre a mostrare le notifiche in arrivo, il display può mostrare anche la fotocamera del telefono per veloci scatti artistici. Il Technaxx smartwatch TX-SW7HR impiega circa 1 ora per caricarsi completamente. La batteria di questo smartwatch è ai polimeri di litio con una capacità di 190 mAh; con una singola carica offre 5-7 giorni di utilizzo e 15 giorni in standby. L'unica cosa che dà un po' fastidio è la lettura dei messaggi sul piccolo schermo.



Conclusioni

Il Technaxx Smartwatch TX-SW7HR, pur essendo uno smartwatch economico, non rinuncia a niente. Infatti, offre un monitoraggio completo di fitness e salute ed è dotato di controlli per la musica e la fotocamera. Per riattivarlo basta ruotare il braccio o pigiare sul bottone in alluminio. L'app FunHealth funziona bene ed è molto valida nel monitorare l'andamento della forma fisica, della salute e del sonno. Se state cercando uno smartwatch economico ma completo, il Technaxx Smartwatch TX-SW7HR fa proprio al caso vostro. Lo trovate sul sito technaxx.de, nei migliori negozi sia online che fisici.

Technaxx Smartwatch TX SW7HR Unboxing











Caratteristiche:

Smartwatch per monitorare le tue attività sportive e salute

Visualizza temperatura corporea, frequenza cardiaca, l'ossigeno, passi, distanze, calorie, sonno, orario, data

Promemoria di notifica: chiamate, SMS, WhatsApp, social media, obiettivi raggiunti, promemoria attività

Free FunHealth APP:

Funzione antismarrimento cellulare e Smartwatch

Riattiva lo schermo ruotando il polso

Specifiche tecniche:

Display: schermo a colori da 1,69" (4,3 cm) (240x280 pixel)

Processore: NRF52832

Sensore di frequenza cardiaca: PAH8009ES

Tolleranza del sensore di temperatura: ±0.3°C

Grado di protezione: IP67

Bluetooth/Distanza: Versione 5.0/~8m

Frequenza di trasmissione BT/max. potenza di uscita irradiata: 2,4 GHz/ 2,5 mW

Alimentazione: 190mAh ricaricabile incorporata; Batteria ai polimeri di litio 3,7V

Tempo di funzionamento: ~5-7 giorni di utilizzo/~15 giorni in standby

Tempo di ricarica: ~2 ore (utilizzare il cavo di ricarica magnetico con un adattatore di ricarica USB non incluso

APP: FunHealth (iOS e Android)

Lingue APP supportate: EN, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, UA, DK, SWE, FIN,

Assistenza Apple Health e Google Fit

Temperatura di stoccaggio / Temperatura di funzionamento: da –10°C a 45°C

Requisiti di sistema:

Android 9.0 o successivo e iOS 13.0 o successivo

Peso e dimensioni:

Dispositivo di peso: 32 g

Dimensioni dispositivo: (L) 46 x (P) 35,5 x (A) 11,2 mm; min

misura del polso: da 15 cm 21 cm

Contenuto della confezione:

Technaxx Smartwatch TX-SW7HR, cavo di ricarica, manuale utente

