Technaxx Universal Mobile & Auto Alarm TX-100 Recensione

Oggi vi parlo di un piccolo allarme molto pratico da usare e con una sirena potente. E' un dispositivo dotato di un sensore di movimento adatto per la protezione di auto, moto, barche ma, all'occorrenza, può essere usato ovunque. La gente, per proteggere i suoi beni, è convinta che bisogna spendere molti soldi, ma con ilsi ha lo stesso risultato spendendo veramente pochissimo. L'ho provato per alcuni giorni e posso dire che svolge egregiamente il suo lavoro.

L'allarme per auto Technaxx TX-100 è simile a un normale caricatore per auto USB a due porte. A fare la differenza è il rilevatore di movimento a infrarossi (PIR) e una sirena da 110 dB integrati nel dispositivo. L'allarme si collega alla presa accendisigari, funziona come un normale caricatore USB per auto e, mentre si guida, la batteria integrata si ricarica. Una volta parcheggiata e spenta l'auto, si può attivare la funzione di allarme del TX-100 con una semplice pressione del telecomando. A questo punto qualsiasi cosa faccia muovere l'auto, come l'apertura di una portiera o la rottura di un finestrino, attiva una sirena molto potente che suonerà per circa 2 minuti attirando l'attenzione dei passanti e mettendo in fuga i ladri. Il TX-100 ha una buona qualità costruttiva. L'allarme ha un corpo in plastica di colore grigio e il telecomando, sempre in plastica, ha una forma a goccia di colore nero.

Non è un normale caricatore per auto e lo si capisce dalla cupolain plastica lucida all'estremità del dispositivo. Mentre poco sotto ledi ricarica USB, si trova la sirena. Il telecomando viene fornito con una batteria già installata e ha anche una piccola spia che lampeggia ogni volta che si preme il pulsante. Prima di usare l'allarme si deve ricaricare al 100%.impiega dalle 3 allee circa per caricarsi completamente. Se non si dispone di un caricatore esterno, l'unico modo per ricaricare il dispositivo è la presa accendisigari della propria auto; e questo non è proprio comodissimo. La maggior parte delle persone non dispone di un caricatore esterno e quindi impiegherà moltissimo tempo per ricaricarlo. Io personalmente l'ho ricaricato durante la guida per lavoro, spesa o altro impiegandoci circa 3 giorni. Il produttore dovrebbe integrare nella confezione un piccolo cavo con presa accendisigari a, così che i clienti possano caricarlo comodamente a casa.

Quando la luce rossa della cupola si spegne, il TX-100 sarà completamente carico. La prima cosa da fare è associare il telecomando all'allarme. Quindi occorre collegare il TX-100 all'accendisigari e premere entro 5 secondi il pulsante del telecomando. Dopo 4 bip il telecomando verrà associato e la luce diventerà di colore blu. Ho fatto delle prove e il TX-100 funziona benissimo. Quando è attivo e cerco di aprire la portiera chiusa, inizia a suonare e lampeggiare. Per disattivalo basta premere sul telecomando. Altra nota negativa riguarda le 2 porte USB. Infatti, nei test di ricarica le due porte si sono dimostrate lente nel caricare il mio Xiaomi 11 lite 5G NE. L'unica spiegazione che posso immaginare è che essendo un telefono recente richieda più di 1 A per caricarsi in modo corretto.

Conclusioni

Il Technaxx TX-100 viene fornito in una scatola con un manuale molto ben fatto e in varie lingue, compreso l'. Lo trovate sul sito technaxx.de e su Amazon

Il Technaxx Universal Mobile & Auto Alarm TX-100 è un ottimo dispositivo di allarme ad un costo veramente onesto. Fa il suo dovere e protegge auto, moto, barche ma anche case, garage o altri luoghi. Grazie al suo sensore di movimento può essere usato per la protezione di tutti i luoghi. Fa un pò storcere il naso la mancanza di un cavo esterno per la ricarica e la lentezza delle 2 porte USB nel caricare i telefoni. Per il resto come allarme funziona benissimo e quindi consigliatissimo.





Unboxing Technaxx TX 100 Car Alarm









Prova in Auto Technaxx TX 100 Car Alarm











Caratteristiche principali del prodotto:

Allarme Universale Mobile & Auto ricaricabile 12-24 V presa accendisigari

Attivazione automatica dell'allarme al rilevamento del movimento

Batteria integrata da 450 mAh per ~6 giorni in standby

Sirena di allarme integrata con 110dB

2 porte di ricarica USB con potenza di uscita 5V/1A ciascuna

Telecomando per attivare/disattivare l'allarme

Indicatore di stato a LED.

Campo di rilevamento: interno dell'auto, angolo del cono di 120°

Distanza telecomando IR ~8m (aree aperte)

Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio da 450 mAh 4.2V

Tempo di ricarica ~3–4 ore / Standby ~6 giorni

Tensione di ingresso DC 12–24V (presa accendisigari)

Corrente di carica 65 mA / Corrente di esercizio 26 mA

Protezione da sovracorrente 2.8A e protezione da cortocircuito

Frequenza di trasmissione 433,92 MHz / tipo: ASK

Potenza di trasmissione massima irradiata 20mW

Tempo di allarme 2 minuti.

Peso/dimensioni antifurto per auto: 44 g / (L) 3,2 x (L) 3,2 x (A) 11,5 cm

Peso/Dimensioni telecomando: 10 g / (L) 5,3 x (L) 3,1 x (A) 1,0 cm.

Allarme mobile universale TX-100

Telecomando (con batteria a bottone CR2032 3V)

Manuale d'uso.

