Lisciani Giochi Genius Laboratorio Di Profumi Giochi e giocattoli -33% Sconti e Offerte

62317 I'M ADi, Saponi E Fiori & I'M AGioco Per BambiniDei Saponi Profumati.

Un originale kit che permette di realizzare esperienze scienti che con la botanica e la cosmesi. Nella confezione, tutto l’occorrente per seminare ori, creare Profumi e fabbricare saponette. LiscianiGiochi- I'm a Genius Gioco per Bambini Laboratorio dei Saponi Profumati, 668960

Un kit completo per realizzare saponette straordinarie, dalle forme fantastiche. Nella confezione troverai tutto l'occorrente, e tanti strumenti per sperimentare in piena sicurezza. Prepara la glicerina e usa gli stampi, poi divertiti a creare e regalare le tue creazioni alle tue amiche. il manuale illustrato ti spiega passo passo come fare e ti racconta la profumata storia dei saponi.

Product 1: Botanica e chimica per una sinergia di delicate fragranze

Product 1: Kit coltivazione di fiori

Product 1: Aromi alimentari per Profumi

Product 1: Kit per la preparazione dei Profumi

Product 2: Kit completo per realizzare saponette in forme diverse

Product 2: Contiene stampo per saponette e glicerina in scaglie

Product 2: Include anche attrezzi per sperimentare, aroma di fragola e colorante alimentare rosso

Product 2: Ottimo per stimolare la creatività dei bambini

Da' un'occhiata a 'Lisciani Giochi 62317 I'M A Genius Laboratorio Di Profumi, Saponi E Fiori & I'M A Genius Gioco Per Bambini Laboratorio Dei Saponi Profumati, 668960'da Liscianigiochi https://t.co/p01QlAdPFD via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) December 3, 2021

Altre News per: liscianigiochigeniuslaboratorioprofumigiochigiocattoli