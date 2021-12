Tomzon Drone per Bambini LED Colorati Giochi e giocattoli -25% Sconti e Offerte

Quadricottero RC Facile da Usare La modalità senza testa e il mantenimento dell'altitudine semplificano il controllo del Drone . Non è necessario conoscere la direzione in cui il Drone sta volando nel cielo, basta prestare attenzione al telecomando.

Leggero per Principianti. Il Drone Tomzon ha calibrazione automatica, atterraggio/decollo con un tasto e regolazione a 3 velocità, che è molto adatto a Bambini e adulti. Questo mini Drone è super semplice e molto stabile in volo!

Il Miglior Regalo per il Drone. L'elica interna ha un dispositivo di protezione di sicurezza e il pulsante di arresto di emergenza e il pulsante di ritorno ti consentono di iniziare in un batter d'occhio. Non preoccuparti di perdere! E per proteggere il pilota da lesioni.