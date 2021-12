DLink4Me: nuova promozione smart regala Amazon Fire TV Stick

In vista del periodo natalizio, e oltre,D-Link dedica nuove offerte ai propri clienti, riproponendo la campagna promozionaleDLink4Me, che ha sempre riscosso grande successo. A partire dal 1 dicembre e fino al 30 gennaio 2022, gli utenti potranno rendere le loro case più smart: grazie all’acquisto di un prodotto D-Link, riceverannoin omaggio un Amazon Fire TV Stick.

D-Link ha pensato ad Amazon Fire TV Stick per consentire a tutte le famiglie dimigliorare la connettività casalinga e creare una smart home moderna. Grazie all’acquisto di un modem, un router oppure un Wi-Fi extender, i clienti potranno rendere smart il loro televisore ricevendo in omaggio il telecomando Amazon per godere dei migliori contenuti streaming in HD.

I prodotti D-Link coinvolti nella promozione sono:

DIR-X1560 , un router Wi-Fi 6 veloce e performante che garantisce una navigazione sicura e senza interruzioni. Permette di aumentare, fino a quattro volte, il numero totale di dispositivi che la rete è in grado di gestire, senza problemi.





DAP-X1860 , un Wi-Fi extender di nuova generazione che aumenta immediatamente la copertura Wi-Fi fino a 185 m2. I dispositivi rimangono connessi ad alta velocità, senza mettere a rischio la rete.





DVA-5593 , un modem-router in grado di ridurre al minimo il traffico di rete garatendo connessioni più stabili e veloci. Rispetta la direttiva AGCOM per il Modem Libero ed è ideale per chi vuole mantenere la stessa offerta dell’operatore.





DWR-921 , un mobile router progettato per offrire una connettività senza interruzioni anche nel caso in cui la linea fissa o mobile riscontrino dei problemi. Una volta connesso è possibile trasferire dati, visualizzare contenuti in streaming, inviare messaggi.





DWR-953 , un router wireless che consente di passare, senza soluzione a una rete secondaria mobile 4G LTE, nel caso in cui la banda larga smette di funzionare, per continuare a usare internet senza interruzioni.





DWR-933 , un compatto hotspot mobile ad alta velocità con una batteria di lunga durata. L’utente può collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente e usufruire comunque di elevate velocità di download.





