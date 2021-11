WRC 10: aggiornamento gratuito

WRC 10: nuovi contenuti storici nell’ultimo aggiornamento gratuito!

NACON e KT Racing sono lieti di annunciare un secondo aggiornamento gratuito perWRC 10, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC e Epic Games Store. Disponibile oggi su tutte le piattaforme, questo aggiornamento porta nuovi contenuti, tra cui una nuova auto e nuovi rally.

L’Acropolis Rally: il ritorno di un’icona della Championship.

Questo nuovo aggiornamento gratuito introduce uno dei rally più iconici del WRC: l’Acropolis Rally. Con strade di montagna tortuose e polverose, a volte sui lati della scogliera, il Rally greco è noto per essere particolarmente complicato per i piloti. Ritornato nel calendario ufficiale di WRC nel 2021 dopo un'assenza di 7 anni, è stato vinto da Kalle Rovanperä per la sua seconda vittoria della stagione! Già presente in WRC 10 sin dal lancio con un evento storico, l'aggiornamento arricchisce l’esperienza di gioco con 3 prove speciali nella versione del 2021 e, introduce anche la modalità Career del gioco.







Cinque nuovi eventi per l’anniversario.

In quanto edizione per l'anniversario del campionato, WRC 10 offre già un gran numero di eventi iconici ed eventi chiave del campionato dal 1973. Dopo i 3 eventi storici aggiunti ad ottobre, cinque nuovi eventi sono ora disponibili in WRC 10! Famosi duo di piloti e co-piloti si sfideranno nelle loro auto dell'epoca:

- Rally Argentina nel 1994 con Didier Auriol e Bernard Occelli nella loro Toyota Celica Turbo 4WD,

- Rally Argentina nel 2004 con Carlos Sainz e Marc Martí nella loro Citroen Xsara WRC,

- Rally Germany nel 2002 con Sébastien Loeb e Daniel Elena nella loro Citroën Xsara WRC,

- Il Safari Rally in Kenya nel 2000 con Richard Burns e Robert Reid nella loro Subaru Impreza S5 WRC '99,

- Rally Mexico nel 2016 con Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila nella loro Volkswagen Polo R WRC.





La modalità "Club" diventa più realistica.

Nella modalità "Club", che permette ai giocatori di creare i propri eventi e campionati online, è ora disponibile una modalità realistica che aggiunge un ulteriore livello di difficoltà. Questa modalità permette di riportare i danni inflitti al veicolo alla tappa successiva, di piazzare una o più aree di servizio (e di imporre un passaggio obbligatorio a un’area di servizio per dotare l'auto di pneumatici adeguati quando il fondo stradale cambia tra due tappe), e infine, le tappe si giocano in un colpo solo e non possono essere rigiocate.

WRC 10 è ora su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC e Epic Games Store, e sarà disponibile su Nintendo Switch successivamente.

