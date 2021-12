WRC 10: video mostra le più belle livree del gioco

WRC 10: la creatività dei giocatori messa in mostra in un video con alcune delle più belle livree del gioco! NACON e KT Racing Studio sono lieti di presentare alcuni dei migliori design di livree della community per WRC 10, il videogioco ufficiale della FIA World Rally Championship, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC e Epic Games Store. L'editor di livree: uno strumento di personalizzazione amato dai fan. Una grande novità di WRC 10 è lo strumento completo di personalizzazione delle auto che invita la community del gaming ad andare oltre i limiti della propria immaginazione. Con WRC 10, è ora possibile creare livree completamente uniche, basate su una trentina di veicoli presenti nelle categorie WRC, WRC 2, WRC 3, Junior WRC, ma anche sui veicoli storici del gioco. Colori, forme, adesivi, loghi, scritte... sono infinite le possibilità offerte ai giocatori per affermare il proprio stile e sfoggiare i propri colori, anche nella Modalità Carriera! Più di 30.000 livree sono state create dall'uscita del gioco, per più di 19 milioni di tappe giocate sin dall'uscita, per una media di circa 200.000 tappe giocate al giorno! Franjo vince il concorso per la livrea più bella su WRC 10! Il concept di Franjo di utilizzare tutti gli strumenti di editing che si trovano in WRC 10 ha vinto su molti degli altri concorrenti principali con una livrea estremamente dettagliata: è sia un omaggio al rally con l'integrazione di note e anche uno speciale layout di scena semplificato, mentre strizza l'occhio al 50 ° anniversario della World Rally Championship nel 2022.

"Congratulazioni a tutti i partecipanti e in particolare a Franjo per il loro lavoro e la loro creatività!" ha detto il KT Racing Game Director Alain Jarnou. "Franjo ha progettato non solo una livrea complessa ma anche equilibrata. Il nuovo Livery Editor per WRC 10 è una scommessa che abbiamo fatto per il gioco ufficiale del World Rally Championship e i nostri giocatori ci dimostrano ogni giorno che è una scommessa vincente. Al secondo posto si è piazzato il campione in carica di eSports WRC Nexl mentre, a seguire, Noel, DioxZy e Kai Schröder che hanno occupato le restati posizioni nella top-five."

WRC 10 è ora su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC e Epic Games Store, e sarà lanciato successivamente su Nintendo Switch.