Grand Theft Auto 6: tra indiscrezioni e leak

Potrebbe esserci finalmente una data di uscita per Grand Theft Auto 6, l'attesissimo gioco targato Rockstar Games. Circolano già alcune anticipazioni sulla trama, sui personaggi e sull'ambientazione di GTA 6 che sono state ottenute grazie all'ormai famoso AMA, un membro di Reddit che le ha rilasciate tramite un altro utente.

Non dimentichiamoci però che Rockstar è sempre stata brava a custodire i segreti. Con tutta probabilità queste "fughe di notizie" sono solo delle speculazioni anche se le prove mostrate da AMA sono piuttosto convincenti ed è difficile decidere se credergli o meno.

Potenziale data di uscita e ambientazione

Secondo alcune indiscrezioni GTA 6 dovrebbe uscire a novembre 2024/2025, prima in versione console e poi anche per il PC.

Per quanto riguarda la trama e la modalità giocatore singolo suddivisa in più capitoli, GTA 6 dovrebbe seguire la linea di un altro grande classico firmato Rockstar Games: Red Dead Redemption 2. Proprio come è successo per GTA 5, la modalità storia di GTA 6 dovrebbe essere la prima a uscire seguita da quella multigiocatore pochi mesi dopo.

Secondo altri leak, Miami e Los Santos di GTA San Andreas appariranno nei primi due capitoli e poi si passerà al presente. Inoltre, la trama principale del gioco dovrebbe durare circa 60 ore e la mappa sarebbe "più piccola di quella di Red Dead Redemption 2 ma molto ricca".

Il protagonista del gioco

Tuttavia, i leaker hanno spiegato che Rockstar Games è stata molto attenta a non rivelare dettagli della trama relativi ai personaggi. Ciò che sappiamo finora è che probabilmente si giocherà soprattutto nelle vesti di un ragazzo di 34 anni, fatta eccezione per i primi capitoli in cui si interpreterà il padre del protagonista.

