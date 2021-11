Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Recensione

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Oggi vi parlo di una remastered inaspettata che al suo annuncio ha fatto sognare milioni di giocatori. Sto parlando della GTA Trilogy Definitive Edition. Rockstar Games aveva annunciato e promesso che la GTA Trilogy Definitive Edition sarebbe arrivata con moltissime migliorie a livello tecnico e di gameplay. In effetti così è stato, ma con le migliorie sono arrivati anche moltissimi bug e problemi tecnici. Purtroppo, al momento in cui scrivo, sembra che Rockstar Games abbia interrotto la vendita della Trilogia nella versione PC per le motivazioni descritte poco sopra, deludendo di fatto milioni e milioni di fan in tutto il mondo.



Lo sviluppatore ed editore americano è stato inondato dalle lamentele dei giocatori. E sembra che molti addirittura non siano stai nemmeno in grado di avviare il gioco. Anche sulle console GTA Trilogy Definitive Edition gira con svariati problemi. La versione da me provata su PS5 presenta ad esempio dialoghi asincroni, frame rate ballerino, brutti effetti atmosferici, personaggi deformi e altri bug. Questi problemi saranno sicuramente risolti con degli aggiornamenti ai quali Rockstar Games sta di sicuro già lavorando.

Caratteristiche ufficiali Rockstar Games su Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition">Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition



Comandi ispirati a GTA V

Comandi dedicati alle armi e alla mira perfezionati, con migliorie alle sparatorie dai veicoli in corsa in GTA: San Andreas

Ruote di selezione aggiornate per le stazioni radio e le armi

Mini-mappe rinnovate con una navigazione migliorata, che consente ai giocatori di impostare indicatori per le destinazioni

La possibilità di ritentare subito una missione fallita

Obiettivi e trofei aggiornati

In più, nuovi Premi per i membri del Social Club di Rockstar Games

E nuove lingue supportate, tra cui inglese, spagnolo, polacco, cinesesemplificato, francese, russo, coreano, italiano, giapponese, cinese tradizionale, tedesco, portoghese.

Texture di risoluzione superiore dai giocatori alle armi, dai veicoli alle strade e per molti altri elementi, in grado di garantire una maggiore resa dei dettagli

Un sistema di illuminazione completamente rinnovato, con ombre e riflessi migliorati e altro ancora

Effetti ambientali perfezionati, come quelli legati all’acqua e al tempo atmosferico o Maggiori dettagli per alberi e fogliame

Distanze di visualizzazione superiori, per assicurare nuovi livelli di profondità e di definizione.



Supporto alla risoluzione 4K con prestazioni fino a 60 FPS per PlayStation 5 e Xbox Series X

Supporto NVIDIA DLSS per PC

Uso del touch screen per lo zoom, per muovere la visuale e per selezionare i menu, oltre alla mira con giroscopio per Nintendo Switch.

Grand Theft AutoTrilogy comprende migliorie a 360 gradi per tutti e tre i titoli, tra cui:• Esperienza visiva migliorata, con grafiche perfezionate e fedeltà superiore in tutti e tre i giochi. Tra cui:• In più, funzioni specifiche per le piattaforme di gioco, tra cui:

Partendo da queste caratteristiche ufficiali vi parlerò dopo molte ore e ore di gioco del mio provato. Come capirete, questa recensione non sarà semplice e non sarà come tutte le altre; si concentrerà esclusivamente sull'di questa remastered Iniziamo dal primo capitolo che ha fatto la storia,. Chi lo ha giocato negli anni 2000 si sentirà subito a suo aggio. Inizialmente il giocatore non potrà non ammirare le varie migliorie apportate dal motorecome ad esempio gli effetti di illuminazione, l’orizzonte visivo ampliato, texture aggiornate ecc. Ma quando finisce l'intro iniziale e ci si mette alla guida già iniziano i primi problemi, che sono comuni a tutti e tre i titoli. I movimenti dell’auto sono un pò scattosi e nel traffico si possono verificare dei rallentamenti o dei lag. L'audio dei dialoghi è spesso asincrono e le voci dei personaggi si sentono appena. Altro problema sono le condizioni atmosferiche. Infatti, gli sviluppatori, cercando di realizzare una pioggia migliore dell'originale, hanno finito invece col peggiorarla. Ora piove così forte che quasi non si vede niente e tutto risulta molto confuso. Purtroppo sia ilche la narrazione delle missioni oggi risultano abbastanza castrati. Gli open world si sono evoluti talmente tanto che, quello che vent'anni fa sembrava il massimo, oggi risulta semplice e quasi infantile.

Molto apprezzato e riuscito risulta invece il feeling di città vissuta che trasmette, esattamente come accadeva per l'originale. E' stato rivisto anche il sistema di mira che ora è uguale a quello diper tutti e tre i titoli. Il puntamento è completamente libero, ma va regolato a dovere per funzionare al meglio. Se il giocatore vuole può optare per il puntamento assistito, ma decidere a chi sparare o cambiare target è ostico. Inoltre, con il puntamento assistito non sarà possibile mirare alle auto. Una cosa ben riuscita è sicuramente l'introduzione del; infatti, ora mostra sulla mini-mappa al giocatore il percorso in tempo reale delle missioni. Comunque, la linea che va alla destinazione non è sempre chiara da seguire.Al netto dei problemi tecnici sopra citati, parlando di aspetto tecnico e di performance suil gioco è abbastanza godibile e in generale fluido. Per tutti e tre i titoli PS5 offre due modalità:. La prima dà un aspetto più pulito e corposo con luci, ombre e texture migliorati ma gira solo a; la seconda invece è il contrario della prima, punta alle pure prestazioni e dunque ai. Tuttavia, sia con la modalità Qualità che Prestazioni in alcuni casi di confusione o traffico elevato si verificano dei lag e rallentamenti. L'unica cosa che non è cambiata affatto è il comparto audio. Le musiche vanno bene ma gli effetti audio in generale sono identici all'originale; quindi riascoltandoli oggi il risultato è che le auto sembrano dei frullatori, quando si urta qualcosa o un'altra auto sembra di sbattere contro delle latte di metallo ecc.

Quando uscì Vice City si ebbe la sensazione che il titolo fosse molto più curato sia tecnicamente che a livello di puro gameplay. Al contrario di GTA III, Vice City fu ambientato nella coloratissimadegli anni ‘80 e gli sviluppatori lavorarono al meglio per dare più splendore al titolo. Ladi Vice City è meglio di quella di. Tutto il buon lavoro fatto con l'originale si vede come ad esempio la proporzione dei personaggi, l’orizzonte visivo ampliato, le architetture della città e anche lo stesso protagonista ulteriormente accentuato e curato rispetto all'originale. Non è tutto oro quello che luccica; infatti, l’orizzonte visivo, ampliato con la rimozione della nebbia, ha rilevato le modeste dimensioni della mappa che all'epoca sembrava molto più grande. Infatti, girando persi ha come la sensazione di giocare su una porzione piccola diRispetto a GTA III su Vice City sono rimasti inalterati gli avanzamenti tecnici, narrativi e della IA dell'originale. Infatti, i giocatori si potranno imbattere in personaggi che litigano, ladri che rubano veicoli, apprezzamenti a belle ragazze ecc. Sugira bene e abbastanza fluido. Graficamente è molto più pulito di GTA III quindi il consiglio è di mettere la modalità Prestazioni per godere al massimo dei. Nonostante il gioco sia meglio riuscito di GTA III anche qui non sono rari lag, rallentamenti, bug ecc.



Conclusioni





Dopo che Vice City viziò i giocatori con la sua grafica raffinata, l'arrivo difu come un pugno nell'occhio, almeno graficamente parlando. GTA San Andreas è stato la base per GTA IV, V e. Il gioco era immenso, con una mappa gigantesca ma graficamente aveva perso un pò di colori e dettagli rispetto al minuscolo Vice City. La resa grafica inferiore fu ripagata da un gameplay infinito che catturava i giocatori tenendoli incollati allacon moltissime missioni principali, secondarie, missioni impreviste, gare ecc. Nei precedenti capitoli c’era un personaggio che andava su e giù per la mappa a svolgere le missioni. In San Andreas il protagonista fa parte di una gang ed è legato alle vicende della stessa. La componente ruolistica ha arricchito il gameplay rendendolo immensamente vario e dinamico e facendo si che GTA San Andreas restasse scolpito nella mente di milioni di giocatori. San Andreas fu ed è completamente differente dai due precedentie, forse questo motivo, lo rende ancora oggi un titolo molto valido.Essendo l'ultimo arrivato,sembra quello che ha giovato di più della rimasterizzazione. Infatti, sfoggia un livello tecnico abbastanza dignitoso per i canoni di oggi. Al contrario di quanto avviene su GTA III e Vice City, qui i tempi narrativi, dialoghi, cut-scene, scontri a fuoco ecc, sembrano fatti ai giorni nostri. Poi, grazie alle missioni più variegate, i miglioramenti in generale (e sopratutto al sistema di) sembrano più evidenti di quello che in realtà sono.San Andreas è un buon titolo. Ha uno stile cartoonesco e raggiunge un livello grafico abbastanza godibile. Tuttavia, soffre di vari difetti come gli arti deformati di alcuni personaggi e ha dei colori molto sgargianti in generale. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è una rimasterizzazione che migliora tutto quello che di buono i giocatori hanno visto negli anni. Tuttavia, con le migliorie sono anche arrivati molti bug e la grafica non ha raggiunto gli stessi livelli su tutti e tre i titoli. Purtroppo, in GTA III e in Vice Sity ile la narrazione per i giorni nostri risultano abbastanza stretti rivelando un approccio con i titoli del passato non sempre positivo.è l'unico dei tre degno di nota con un comparto tecnico e di gameplay quasi contemporaneo. Alla fine della fiera posso dire che i titoli susono giocabilissimi nonostante i bug e qualche problema tecnico, che risolveranno di sicuro con dei

Voto 8/10





