GTA Online: GTA$ e RP doppi al Casinò e Resort Diamond

GTA$ e RP doppi negli incarichi del casinò e nelle missioni della storia di Casinò, ricompense triple nella serie di modalità Competizione al Diamond, diamanti nel caveau e un regalo speciale per i proprietari di Grand Theft Auto: The Trilogy





Questa settimana il gioiello del panorama di Los Santos, il Casinò e Resort Diamond, brilla più del solito. Pare che un camion blindato sia stato visto consegnare un carico di diamanti al caveau: chi avrà il coraggio e la tenacia di abbatterlo avrà la possibilità di andarsene con un sacco di gemme preziose. In più, completandoil colpo conclusivo del Colpo al Casinò Diamond entro il 24 novembre riceverai gratis la maglietta Diamond classica rossa, entro 72 ore dall'accesso dopo il 2 dicembre.



GTA$ e RP doppi negli incarichi del casinò e nelle missioni della storia di Casinò

Se possiedi un attico di lusso e vuoi prenderti una pausa mentre svaligi il Diamond, chiama la signorina Baker con il tuo iFruit per richiedere incarichi del casinò o passa dal suo ufficio per completare le missioni della storia di Casinò: questa settimana frutteranno GTA$ e RP doppi.





Ricompense triple nella serie di modalità Competizione al Diamond

Dicono che la casa vince sempre, ma puoi fare grandi affari anche tu con la serie di modalità Competizione al Diamond: veditela con altri degenerati per guadagnare ricompense triple fino al 24 novembre.

Omaggio gratis per chi gioca a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Per aggiudicarti l’iconica Tuta da carcerato del penitenziario di Liberty City, gioca a qualsiasi titolo della Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition e accedi a Grand Theft Auto Online prima del 25 novembre. La Tuta da carcerato sarà aggiunta al tuo guardaroba entro 72 ore dall'accesso dopo il 2 dicembre. I giocatori devono aver collegato tutti i titoli al loro account del Social Club per partecipare.

Livrea gratuita per Bravado Banshee

Chi giocherà a GTA Online questa settimana riceverà la livrea Weekend Racer per l'iconica Bravado Banshee, gratis. I pedoni vedranno solo un lampo multicolore che li sorpassa sulla superstrada, ma tu vedrai la differenza.

Ottieni la maglietta Diamond classica e il Declasse Burrito della Bugstars gratis

Come menzionato sopra, completando il colpo conclusivo del Colpo al Casinò Diamond riceverai la maglietta Diamond classica rossa. Potrai anche ottenere un Declasse Burrito della Bugstars da Warstock Cache & Carry.

Oltre ad avere un ruolo di supporto nel Colpo al Casinò Diamond, quest'icona delle rapine appare anche in Colpo alla gioielleria nella modalità Storia di Grand Theft Auto V.

Reputazione dell’Autoraduno doppia negli sprint

Alcune differenze tra le persone possono essere spiegate solo con la genetica. Prendi per esempio il brivido della competizione, la voglia matta di far salire di giri qualsiasi motore, il desiderio di riverniciare qualsiasi vettura e la soddisfazione di far respirare agli avversari la puzza delle tue gomme bruciate...

Se sei un membro dell'Autoraduno di LS, apri il menu Interazione quando ti trovi lì per avviare uno sprint (menu Interazione > Autoraduno di LS > Sprint): tu e gli altri concorrenti guadagnerete il doppio della reputazione dell'Autoraduno.

GTA$ e RP doppi in Atterra e sotterra

Lanciati da un Cargobob, apri il paracadute e combatti per il controllo di un piccolo terreno in Atterra e sotterra. Dovrai coordinarti con i tuoi compagni di squadra per pianificare il tuo attacco in modo significativo contendendoti la zona, quindi tieni le comunicazioni aperte e mira con attenzione. Otterrai GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.





Veicolo trofeo della settimana: Vapid Dominator GTT

I concorrenti che si posizionano per primi in una serie di gare dell’Autoraduno di LS per 3 giorni consecutivi riceveranno la Vapid Dominator GTT, pronta da modificare per terrorizzare i cuori degli innocenti passanti.





Passa dall’area di prova per provare Emperor Vectre, Dinka Jester RR e Pfister Growler

Vuoi un nuovo veicolo? Hai sete di auto da personalizzare? Non perderti l'area di prova dell'Autoraduno di LS per provare l'Emperor Vectre, la Dinka Jester RR e la Pfister Growler. Sentiti libero di fare un salto in pista, gareggia contro il tempo in una Prova a tempo o sfida gli altri in una Corsa ai checkpoint casuale per scoprire come se la cavano i modelli base.

Veicolo da primo premio della settimana: Pegassi Zorrusso

Quando la situazione si sarà calmata, torna nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Pegassi Zorrusso, un'hypercar che bussa con disinvoltura alla soglia della barriera sonora.

SCONTI:

Unisciti all’élite del casinò: l’attico di lusso, le sue migliorie e modifiche sono scontati del 35%. Non dimenticare di vestirti in un modo opportuno, grazie al 40% di sconto sui vestiti del negozio del casinò.

Questa settimana abbiamo anche una serie di veicoli in offerta. Di seguito trovi la lista delle offerte.

Veicoli in offerta:



Annis S80RR: -40%

Progen PR4: -40%

Carro armato RC di Invade and Persuade: -40%

Maxwell Vagrant: -40%

Karin Everon: -40%

Western Rampant Rocket: -40%

Enus Paragon R: -40%

Prime Gaming Bonuses and Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana, oltre alla possibilità di riscattare gratis la tetra LCC Santus da Southern San Andreas Super Autos. I membri di Prime Gaming che possono usufruire della promozione ma che hanno comprato la LCC Sanctus a prezzo pieno otterranno un rimborso del 100% entro 72 ore dall’acquisto.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.



