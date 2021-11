Far Cry 6 - il DLC Vaas: insanity disponibile dal 16 novembre

Vaas: Insanity sarà disponibile dal 16 novembre per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e per Windows PC tramite lo Store Ubisoft e lo Store Epic Games. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+* con PC, Stadia e Amazon Luna. È necessario possedere Far Cry 6 per accedere a Vaas: Insanity.

Impersonerai Vaas, l’iconico villain di Far Cry 3 interpretato da Michael Mando (Better Call Saul), che torna nei suoi panni in un’esperienza completamente nuova, ispirata al genere roguelite. Iniziando con una sola pistola per autodifesa, dovrai trovare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e progredire nella psiche del villain. Mischiando intensa azione e storytelling, Vaas: Insanity ti darà l’opportunità di comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni.













Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 è un open-world FPS in cui i giocatori si immergeranno nel cuore di una guerriglia moderna. Sull’isola di Yara, il Presidente Antón Castillo giura di riportare la sua nazione al suo antico splendore mentre cerca di indirizzare il figlio Diego a seguire i suoi passi. Il paradiso però ha un costo e arricchire il suo paese significa soggiogare quelli che non la pensano come lui.





Il giocatore prenderà parte alla lotta per liberare Yara nei panni di Dani Rojas, un ex militare che cerca di fuggire dall’isola ma finisce col raggiungere un gruppo di rivoluzionari, Libertad. Sperimenta l’adrenalina e il caos di una guerriglia “resolver”, in pieno stile Far Cry, con l’arsenale più creativo e innovativo di sempre.

