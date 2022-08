FAR CRY 6: FREE WEEKEND FINO AL 7 AGOSTO, SCONTI FINO AL 60%

Ubisoft annuncia che Far Cry 6 è disponibile gratuitamente fino al 7 agosto per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e PC Windows tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

I nuovi giocatori avranno accesso al gioco completo e a tutti i contenuti scaricabili pubblicati fino a ora, tutti giocabili in co-op. Potrai fare squadra con i tuoi amici per salvare Yara, combattendo al fianco di Danny Trejo per consegnare tacos, unire le forze con un superfan di Rambo, salvare Chorizo dal Luogo delle ombre, e molto altro!

Chi volesse continuare la lotta contro la tirannia di Antón Castillo in Far Cry 6 potrà mantenere tutti i risultati ottenuti e ottenere uno sconto su gioco, Season Pass e DLC:

PC tramite Ubisoft Store: da ora fino al 16 agosto potrai ottenere il 60% di sconto sulle Standard, Gold e Ultimate Edition del gioco, 50% sul Season Pass e sui tre DLC e ricevere un credito addizionale di 5€ sul tuo conto Ubisoft Store da usare nei prossimi acquisti scegliendo Far Cry 6 nel periodo promozionale. Maggiori informazioni su store.ubisoft.com.

PC tramite Epic Games Store: da ora fino all’8 agosto potrai ottenere il 60% di sconto su tutte le edizioni del gioco e il 50% sul Season Pass e sui tre DLC.

Xbox: da ora fino al 15 agosto potrai ottenere il 60% di sconto sulle Standard e Gold Edition del gioco e il 50% sul Season Pass.

PlayStation: da ora al 17 agosto, potrai ottenere uno sconto del 55% sulla Deluxe Edition e del 60% sulla Ultimate Edition del gioco, durante i Saldi estivi del PlayStation Store.

Inoltre, Far Cry 6 annuncia un concorso fotografico che inizia oggi e finisce il 13 agosto alle 5:59 (ora italiana). Per partecipare, i giocatori di tutto il mondo potranno usare la modalità fotografica per postare una foto in-game, un video o una GIF che rappresenti al meglio la loro “summer vibe” su Twitter, Instagram o TikTok. Tutti i post dovranno riportare l’hashtag #FarCry6FreeWeekendContest per avere la possibilità di vincere premi entusiasmanti come una scheda grafica AMD Radeon RX 6800 XT, figure collezionabili di Far Cry 6, eye tracker Tobii e cuffie Corsair. Cinque vincitori saranno selezionati dal team di sviluppo della community di Far Cry 6 e dieci saranno scelti a caso tra tutti gli invii validi. Per il regolamento ufficiale, visita www.FarCry6.com/Contest.

Sin dal suo lancio mondiale il 7 ottobre 2021, Far Cry 6 ha aggiunto le nuove Operazioni Speciali, le missioni crossover gratuite con Danny Trejo, Rambo e Stranger Things e tre episodi scaricabili come parte del Season Pass, Vaas: Follia, Pagan: Controllo e Joseph: Collasso.

Per maggiori informazioni su Far Cry 6 e sul Season Pass, visita: Farcry.com.

Per le ultime novità sui giochi Ubisoft, visita:

news.ubisoft.co

