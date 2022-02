Far Cry 6 - disponibile missione Rambo

Ubisoft annuncia “All the Blood”, una nuova missione gratuita ispirata e dedicata ai primi tre film di Rambo ora disponibile per i giocatori di Far Cry 6. Ubisoft ha firmato un accordo con STUDIOCANAL, in possesso dei diritti dei film, per dar vita a questo evento speciale. Far Cry 6 è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, così come Windows PC tramite Ubisoft Store e Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Giocando a “All the Blood”, incontrerai e aiuterai un super fan di RamboTM contro l’esercito di Yara in una sanguinaria furia vendicativa che sembra uscita direttamente dal blockbuster degli anni ’80, unendo stealth ad azione adrenalinica come nei migliori film di RamboTM. Dopo aver completato la missione potrai sbloccare l’Arco della Vendetta, una mortale arma esplosiva capace di contrastare elicotteri e unità corazzate. Una volta sbloccato l’Arco della Vendetta, potrà essere usato, permanentemente, nel gioco.

A partire da oggi, i giocatori saranno anche in grado di acquistare il bundle RamboTM, dando loro accesso all'attrezzatura ispirata a Rambo con cui personalizzare i loro personaggi, con l'attrezzatura iconica, l'arma, il veicolo e molto altro ancora.

Dal suo lancio mondiale il 7 ottobre 2021, Far Cry 6 ha aggiunto nuove Operazioni Speciali, una missione di Danny Trejo, così come due importanti DLC, come parte del Season Pass: Vaas: Follia e Pagan: Controllo. Il terzo e ultimo DLC, Joseph: Collasso, uscirà a breve.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 è un open-world FPS in cui i giocatori si immergeranno nel cuore di una guerriglia moderna. Sull’isola di Yara, il Presidente Antón Castillo giura di riportare la sua nazione al suo antico splendore mentre cerca di indirizzare il figlio Diego a seguire i suoi passi. Il paradiso però ha un costo e arricchire il suo paese significa soggiogare quelli che non la pensano come lui. Il giocatore prenderà parte alla lotta per liberare Yara nei panni di Dani Rojas, un ex militare che cerca di fuggire dall’isola ma finisce col raggiungere un gruppo di rivoluzionari, Libertad. Sperimenta l’adrenalina e il caos di una guerriglia “resolver”, in pieno stile Far Cry, con l’arsenale più creativo e innovativo di sempre.

Per maggiori informazioni su Far Cry 6 e sul Season Pass, visita Farcry.com.

