CALL OF DUTY: VANGUARD DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

A partire da oggi l'attesissimo Call of Duty: Vanguard è disponibile in tutto il mondo. L’ultimo titolo del franchise offre un’esperienza senza precedenti, grazie a un'avvincente storia single-player, 20 mappe multiplayer al day one, una nuovissima esperienza Zombie e l’integrazione con Warzone, che lancerà la nuova Warzone Pacific, compresa la nuova mappa "Caldera", il 2 dicembre.

"Il lancio di Vanguard è solo l'inizio. Questa nuova release segna l’inizio di una serie di contenuti senza precedenti per i giocatori di Call of Duty", ha detto Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. "Oltre al rilascio della nuovissima mappa Warzone Pacific il mese prossimo, è in programma anche il calendario live ops di Call of Duty più integrato e ricco che si sia mai visto.Questo nuovo capitolo è davvero emozionante ed è un passo importante per il nostro franchise in continua evoluzione".





In Vanguard, i giocatori sperimenteranno il combattimento attraverso gli occhi degli operatori originali delle forze speciali in quattro importanti scenari della Seconda Guerra Mondiale.

Con lo sviluppo guidato da Sledgehammer Games, Vanguard porta i giocatori in un'avvincente campagna in cui soldati di diversa provenienza dominano su tutti i fronti per ribaltare le sorti della guerra. Il multigiocatore offre 20 mappe, 12 operatori e oltre trentacinque armi nel rinnovato armaiolo, il tutto a partire dal day one.Il multiplayer di Vanguard offre nuovi modi di giocare con il sistema Combat Pacing e la veloce e frenetica modalità multi-arena survival Collina dei Campioni. Vanguard offre anche il primo crossover Zombie del franchise sviluppato da Treyarch, espandendo la trama di Dark Aether introdotta in Call of Duty: Black Ops Cold War.

La Stagione Uno offrirà una mappa nuova di zecca, Caldera, nel free-to-play di Call of Duty: Warzone, insieme a un'enorme quantità di nuove esperienze di gioco gratuite. Le progressioni di Operatore, Arma e Pass Battaglia saranno sincronizzate tra Vanguard, Black Ops Cold War e Modern Warfare quando la stagione inizierà il 2 dicembre.

In occasione del lancio di Vanguard esordisce anche RICOCHET Anti-Cheat, un approccio pensato per combattere il cheating, con nuovi strumenti lato server che monitorano le analisi per identificare i cheater, un processo di indagine migliorato per escluderli dal gioco, aggiornamenti per rafforzare la sicurezza degli account e altro ancora. Le funzioni di sicurezza anti-cheat back-end diRICOCHET Anti-Cheat arriveranno saranno disponibili più avanti anche al lancio diCall of Duty: Warzone Pacific su PC.

Vanguard presenta una progressione unificata e supporta il cross-play tra sistemi di nuova generazione e di generazione attuale. I giocatori possono aspettarsi un nuovo livello di social features che portano gli amici a giocare insieme e molto altro ancora. La profonda integrazione di Vanguard con Warzone include la più grande quantità di nuovi contenuti in arrivo per Warzone, tra cui una nuova mappa, operatori, armi e aerei, così come la progressione unificata e l'accesso esclusivo, per i possessori di Vanguard, a Warzone Pacific, a partire dal 2 dicembre.

Vanguard è disponibile da oggi in tutto il mondo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC in un'esperienza completamente ottimizzata per Battle.net, il servizio di gioco online di Blizzard Entertainment.

