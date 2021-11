Sono io quello ricco! Shaquille O'Neal non darà soldi ai suoi figli

'". L'exha deciso di non dare ilai suoi figli. Secondo O'Neal, infatti, loro “devono imparare cos'è l'impegno e farsi strada nel mondo del lavoro con le proprie gambe”. "Devono prendere una laurea o un diploma di scuola superiore o, se vogliono che io investa in una delle loro attività, non possono fare a meno di farmi una presentazione completa. Devono vendermela. Questo è qualcosa che ho chiarito molto bene, non darò loro un centesimo solo perché sono miei figli", ha proseguito O'Neal.

L'atleta non ha intenzione di lasciarsi intimidire dalle critiche dei suoi quattro figli, della sua ex moglie Shaunie e di due altri da una precedente relazione. L'ex giocatore di basket ha affermato di aver guadagnato più di $ 286 milioni durante il periodo in cui ha giocato. Il suo patrimonio netto è superiore ai 400 milioni di dollari. Ma O'Neal ha sottolineato di aver ottenuto tutto nella sua vita grazie ai sacrifici fatti. È nato e cresciuto in un quartiere povero del New Jersey, dove l'istruzione era un lusso. È arrivato in NBA solo per la sua passione e la totale dedizione al basket. “I miei figli sanno che questa è l'unica regola: che studino. Non mi interessa se giocano a basket”, ha concluso O'Neal, confessando che il suo vero sogno è che uno di loro diventi medico, farmacista, avvocato o uomo d'affari.

