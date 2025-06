Bernardeschi provoca su TikTok: Sono ignorante e credo solo ai soldi, il video diventa virale

Bernardeschi provoca su TikTok: Sono ignorante e credo solo ai soldi, il video diventa virale

Federico Bernardeschi, ex Juventus e ora in MLS, sorprende ancora una volta con un video su TikTok che diventa virale. Con tono provocatorio, si definisce “ignorante” e afferma di credere solo ai soldi, sfidando gli stereotipi che spesso circondano i calciatori. La sua ironia cattura l’attenzione degli utenti, generando discussioni e trending topic. Un esempio di come anche le star dello sport sappiano usare i social per comunicare con schiettezza e autenticità.