Shaquille O'Neal lascia lo studio in diretta: gag virale durante Inside the NBA

Shaquille O'Neal è stato protagonista di un momento esilarante durante la diretta di Inside the NBA. L'ex stella dell'NBA e oggi opinionista televisivo ha improvvisamente lasciato lo studio per correre in bagno, interrompendo l'analisi dei playoff condotta da Kenny Smith. La scena ha suscitato le risate dei colleghi e ha subito fatto il giro dei social, diventando virale.

Charles Barkley, altro ex giocatore NBA presente in studio, ha domandato ironicamente: "Cosa succede ragazzone?", mentre O'Neal si alzava dalla sedia. Shaq ha risposto con un secco "Continua a parlare, Chuck", ottenendo come replica: "Siamo in tv". Nonostante ciò, O'Neal ha lasciato lo studio tra le risate generali, con Smith che scherzava: "È l'olio d'oliva che hai bevuto".

Al suo ritorno, O'Neal ha lanciato una battuta a Barkley: "Smettila di parlare così tanto", scatenando un’altra ondata di risate tra i presenti. L’episodio è stato subito rilanciato online e commentato dagli utenti, diventando uno dei momenti più discussi della serata.

