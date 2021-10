Ghostrunner riceve un nuovo DLC a tema Halloween

Ghostrunner si arricchisce con nuove skin cosmetiche a tema Halloween, celebra il suo primo anniversario e mostra la roadmap dei contenuti futuri

Ghostrunner gratis per i membri Amazon Prime fino al 1° novembre

Il publisher 505 Games , insieme agli sviluppatori e partner All In! Games , One More Level , 3D Realms , e Slipgate Ironworks , ha oggi rilasciato un nuovo pack cosmetico a tema Halloween per Ghostrunner , dando il via a un mese di emozionanti eventi per celebrare il primo anniversario della serie.

Il nuovo DLC arricchisce questo gioco d'azione in prima persona acclamato dalla critica con un cenno all’atmosfera spettrale di ottobre. Impugna sei nuove spade da brivido, tra cui la Jack-O ispirata all’iconica zucca, la lama spettrale Velo e quattro katane a tema alieno: Anomalia, Mostruosità, Terrore notturno e Carnivoro. Equipaggia le nuove katane e il set di guanti per completare il costume di Jack, il tutto per €4.99.

Fino al 1° novembre, gli abbonati Amazon Prime possono richiedere un codice Ghostrunner gratuito per GOG , nonché una katana esclusiva per quella piattaforma (non disponibile nella Grande Cina). I giocatori su GOG possono anche migliorare lo stile del cyber-ninja con DLC cosmetici tra cui il Winter pack (€ 1,99), Metal Ox pack (€ 4,99), e Neon pack (€ 4,99).

Questa opportunità segue altri giveaway gratuiti di Prime Gaming tra cuiGenshin Impact, Knockout City, e Roblox.

"Ghostrunner continua ad impressionare con la sua enfasi sull’azione frenetica e la richiesta di finezza nei controlli, ma un'enorme attrazione per i fan della serie è l'estetica cyberpunk", ha dichiarato Neil Ralley, presidente di 505 Games. "Il DLC di Halloween si unisce benissimo allo stile del gioco, e speriamo che i nostri giocatori se lo godano mentre aspettano le grandi novità che abbiamo in serbo nelle prossime settimane, mesi e forse anche anni..."

Lo sviluppatore One More Level ha anche aggiornato la roadmap di Ghostrunner rivelando il prossimo “Ultimate DLC” e altre aggiunte all'acclamato gioco. Oltre a queste espansioni del gioco, i fan di Ghostrunner possono aspettarsi una serie di omaggi, interviste agli sviluppatori e altro ancora in vista del nuovo anno.

Ghostrunner è ora disponibile su PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox Series X|S , Xbox One , Nintendo Switch , Amazon Luna , e PC via Steam , Epic Games Store e GOG . Durante gli sconti di Halloween su Steam, Ghostrunner sarà disponibile aDuring the Steam Halloween sale, pick upGhostrunner for con il 60% di sconto!

