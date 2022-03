Ghostrunner: Disponibile ora il DLC Project_Hel

505 Games, e gli sviluppatori e partnerOne More Level,All In! Games,3D Realms, e Slipgate Ironworks, sono lieti di annunciare la disponibilità diProject_Hel, il prequel DLC del titolo action / cyberpunk di grande successoGhostrunner. Preparati a tornare nella distopica Torre Dharma nei panni di Hel in questa nuova campagna per PC e console in vendita a€14.99. La data di uscita della versione per Nintendo Switch verrò presto comunicata sull’accountTwitter Ufficiale.

Poco prima degli eventi narrati nella trama originale di Ghostrunner, una androide da combattimento nota come Hel inizia la sua missione violenta: sedare una ribellione alla base della città-torre. Hel prova un profondo odio nei confronti dei suoi creatori ma la programmazione interna le impedisce di massacrarli, dovrà quindi eseguire a malincuore gli ordini cercando soluzioni che le permettano di interrompere i piani malvagi dei suoi creatori.

A differenza dei normali Ghostrunner, Hel non contiene parti biologiche, ma è guidata da una IA che la rende instabile, impulsiva e furiosa. Questi tratti si manifestano nella nuova barra della rabbia presente in Project_Hel. Riempi la barra uccidendo i nemici per acquisire nuove abilità da utilizzare nei combattimenti “one-hit-one-kill” di Ghostrunner. Proteggiti dagli attacchi con lo scudo, aggira le difese nemiche con colpi non bloccabili e colpisci i nemici da lontano con devastanti ondate di energia.

Hel, Invece di usare l’iconico rampino Gap Jammer di Jack, ha a disposizione un potente Super Jump che le offre incredibili capacità nei movimenti e nei combattimenti e un potenziamento sensoriale le permette di calcolare rapidamente le traiettorie di ogni salto.

Affronta nuovi avversari, inclusi quattro tipi di nemici e due boss. Affronta i sette livelli di gioco mentre padroneggi le potenzialità di Hel e ribellati ai suoi creatori sulle note di nuovi brani dell'artista elettronico Daniel Deluxe. Colleziona gli oggetti nascosti in questo prequel ricco di azione e scopri come Hel è diventata uno dei boss più difficili della trama originale di Ghostrunner.

Project_Hel è disponibile ora per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG).La versione Nintendo Switch version sarà disponibile a breve.

Il gioco base Ghostrunnerè disponibile per PlayStation 5,PlayStation 4,Xbox Series X|S,Xbox One,Nintendo Switch,Amazon Luna, e PC viaSteam,Epic Games Store, eGOG.

Questo mese il gioco base Ghostrunner per PlayStation 5 è gratis per i possessori dell’abbonamento PlayStation Plus.

