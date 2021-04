Ghostrunner riceve un nuovo aggiornamento gratuito

Nuove modalità gratuite e un DLC con contenuti cosmetici disponibili da oggi per Ghostrunner.La versione retail Switch prevista in uscita a fine giugno

Modalità performance per PS4 Pro e supporto NVIDIA Reflex per PC

I co-publisher 505 Games e All In! Games , insieme agli sviluppatori One More Level , 3D Realms , e Slipgate Ironworks hanno pubblicato oggi delle nuove modalità gratuite ed il DLC a pagamento Metal Ox per il gioco d’azione cyberpunk parkour in prima persona Ghostrunner . Il publisher ha annunciato anche la pubblicazione di una versione retail di Ghostrunner per Nintendo Switch, prevista per il prossimo 25 giugno.





Gli aggiornamenti gratuiti disponibili da oggi includono la modalità Kill Run, una modalità di gioco che pone i giocatori contro il tempo e una delle sfide più difficili della Dharma Tower. Nella modalità Kill Run, i giocatori dovranno eliminare i nemici per aggiungere preziosi secondi al timer, muoversi il più velocemente possibile nei livelli di gioco, e scalare le posizioni della classifica. I giocatori potranno anche immortalare i loro momenti più significativi da una nuova prospettiva grazie alla modalità Foto. Il giocatore non avrà più limiti e potrà catturare l’essenza del mondo cyberpunk di Ghostrunnercome mai prima d’ora.





Il Metal Ox Pack vuole celebrare l’anno del Bue con quattro nuovi set di katana e guanti, ispirati ai principi e alle virtù di del Confucianesimo. Benevolenza. Giustizia. Rito. Integrità.





Il continuo supporto per Ghostrunner, una delle sorprese del 2020, è garantito da aggiornamenti costanti che migliorano la fruibilità del gioco. Su console si potrà ora utilizzare la mira assistita per il rampino, un’opzione per modificare il campo di visione (FOV), ed è stata introdotta anche la nuovissima modalità Performance per potenziare il frame-rate su PS4 Pro. Per la versione PC, NVIDIA Reflex arricchisce l’esperienza di gioco riducendo in modo significativo la latenza nelle schede grafiche supportate.





La versione retail di Ghostrunner per Nintendo Switch includerà tutti gli aggiornamenti pubblicati a partire dalla data di uscita dell’anno scorso della versione digitale, inclusi i miglioramenti di performance e stabilità, controlli più precisi e grafica migliorata.

In quella che rimane l’ultima città esistente per l’umanità, una guardia del corpo cibernetica fallisce nel suo lavoro e perde tutto. Dalle cupe profondità della Dharma Tower, un Ghostrunner dovrà riportare in vita un mondo ormai scomparso, superare nemici che lo vogliono morto fino ad arrivare al boss che l’ha sconfitto in passato.





Padroneggia velocità, agilità e riflessi così violenti che solo una creatura cibernetica può sopportare. Cammina sulle pareti, scatta in aria, usa il rampino per sopravvivere ad un mondo brutale dove un singolo colpo può portare alla morte.

Il Metal Ox Pack è disponibile per €4.99 se acquistato singolarmente. Per un periodo limitato si potrà ottenere il Keymaster Bundle per Steam, che include Ghostrunner, il Winter Pack e il Metal Ox Pack, con il 10% di sconto.









Ghostrunnerè disponibile per Nintendo Switch , PlayStation 4 , Xbox One , Amazon Luna , PC Steam , Epic Games Store , e GOG .Ghostrunner arriverà in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2021, con un aggiornamento gratuito per I possessori della versione PS4 o Xbox One.





Ghostrunner è pubblicato da H2 Interactive per Nintendo Switch e PlayStation 4 in Asia; H2 svelerà presto la data di uscita della versione giapponese.





