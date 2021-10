Idee romantiche e divertenti per trascorrere il tempo libero in coppia

Trascorrere tempo con il proprio partner è un modo semplice e piacevole per avere una relazione solida e felice. Spesso però trascuriamo questi importanti momenti perché impegnati o per mancanza di idee, rischiando di indebolire nel tempo il rapporto. Vediamo allora alcune idee divertenti e romantiche per passare il tempo con la propria dolce metà.

Attività di coppia in linea

È sempre più comune per le coppie trascorrere tempo insieme in linea, ad esempio nel caso di relazioni a distanza, oppure perché costrette dalle circostanze come durante il lockdown. Ci sono poi coppie che decidono di avere un rapporto solo virtuale, senza incontrarsi di persona. Lo stesso vale per chi sia all’inizio di una frequentazione nata su una piattaforma per appuntamenti.

Ormai esistono siti per incontri dedicati a nicchie di ogni tipo, e gli utenti possono trovare il più adatto a loro confrontandoli sui servizi per recensioni. Gli appassionati di videogiochi cercheranno piattaforme con una grande comunità di gamer, mentre le persone mature si ritroveranno su siti dedicati a loro. È diventato così anche più facile trovare qualcuno che condivida i propri hobby: basta impostare i filtri di ricerca per avere una lista di utenti simili a noi. Una delle più comuni attività in linea è semplicemente raccontarsi la propria giornata o conoscersi meglio attraverso i messaggi in chat. Per chi è già più a suo agio, si può passare alle video chat, che ormai tutte le piattaforme migliori offrono ai loro utenti. Chiacchierando di fronte allo schermo si può decidere di cenare insieme, anche se a distanza, oppure di guardare un film in contemporanea, o giocare a un videogame online. Di certo, con le funzioni sempre più avanzate dei siti per incontri, le occasioni di trascorrere piacevoli momenti insieme online non mancano.

Attività di coppia per amanti della cultura

Le coppie che amano la cultura apprezzeranno particolarmente ore insieme al partner imparando qualcosa di nuovo. Ora che le restrizioni sono a poco a poco allentate si può ricominciare ad andare a teatro, oppure a vedere un film al cinema. Non c’è niente di meglio che perdersi insieme in una storia meravigliosa, e poi scambiarsi le proprie opinioni e le idee scaturite dalla visione dell’opera.

Chi è interessato all’arte può invece visitare un nuovo museo, oppure prenotare i biglietti per una mostra temporanea del proprio artista preferito. Se si ha a disposizione una giornata intera, oppure un weekend, perché non regalarsi allora una gita in una città d’arte insieme al partner? Passeggiare senza fretta tra le strade di un borgo medievale, mano nella mano, regalerà momenti indimenticabili solo per voi due.

Attività per coppie che amano la tranquillità

Soprattutto se si ha una vita frenetica e sempre impegnata, il modo migliore per trascorrere tempo in coppia potrebbe essere stare a casa a rilassarsi insieme. Dopo una lunga settimana non c’è nulla di meglio che mettere in sottofondo un po’ di musica classica, accendere qualche candela, e regalarsi a vicenda un piacevole e rilassante massaggio.

Un’altra attività di coppia perfetta per un lungo pomeriggio a casa è preparare insieme una cena deliziosa e nutriente. Cucinare può essere un modo per sentirsi vicini, collaborando per creare qualcosa di buono, e poi essere immediatamente ripagati da avvolgenti sapori da gustare insieme.

Se la stanchezza ha la meglio, potete semplicemente preparare qualche snack veloce e una tazza di tè fumante, e trascorrere la giornata sul divano dedicandovi al binge watching di una serie popolare, o riguardando per l’ennesima volta il film che vi ha fatti innamorare.

Passatempi per le coppie più attive

Se per alcune coppie l’apice della felicità è prendersela comoda accanto alla propria dolce metà, per altre non c’è nulla di più divertente che essere attivi insieme, esplorando nuovi luoghi o facendo sport. In questo caso si può pensare a un veloce weekend all’estero a Parigi, Barcellona o Praga, per restare affascinati da queste splendide città e scoprire posti mai visitati.

Chi invece preferisca il contatto con la natura può optare, in base alla stagione, per un picnic in campagna, una giornata al mare, oppure un lungo trekking in montagna per ammirare le foglie che cambiano colore in autunno. I più inarrestabili sportivi potrebbero trovare divertente partecipare a una maratona con il partner, oppure buttarsi in un’intensa sessione in palestra, seguita da una sauna rilassante. E perché no, per gli amanti del fai-da-te l’idea di giornata ideale con il partner può essere ridipingere insieme il soggiorno, oppure ridecorare fianco a fianco con la propria metà un vecchio armadio trovato in un negozio dell’usato.

In base ai gusti e alla personalità di entrambi, potete provare attività rilassanti o dinamiche, in casa o all’aria aperta, che diano gioia al palato, agli occhi o ai sensi. L’importante è ritagliare il tempo per stare insieme alla persona amata e dedicarle attenzioni, così da mantenere sempre vivo il fuoco del vostro amore. Se avete gusti differenti, non dimenticate di accontentare una volta una persona e una volta l’altra, per sentirvi entrambi soddisfatti del tempo speso insieme.

Altre News per: ideeromantichedivertentitrascorreretempoliberocoppia