Red Dead Online: HALLOWEEN porta il terrore del selvaggio West!

Red Dead Online

I dolcetti, gli scherzetti e il Pass di Halloween 2 sbarcheranno su Red Dead Online nel corso di questa settimana: in più, Chiamata alle armi di Halloween







Pare che degli insediamenti siano stati travolti da una serie di nuovi scontri. I telegrammi mormorano di battaglie contro strani e inquietanti avversari. Proteggi le proprietà di Armadillo, Butcher Creek, Shady Belle e Bolger Glade da attacchi letali nelle modalità Chiamata alle armi di Halloween per ricevere RDO$, Oro e PE doppi.

Queste sfide macabre includono alligatori e pantere assetati di sangue e un treno fantasma soprannaturale che tormenta la città di Armadillo. Chi riuscirà a salvare la pelle e a sopravvivere alla decima ondata di una modalità Chiamata alle armi di Halloween qualsiasi riceverà 2.000 PE del Club da riscattare sul Pass di Halloween 2 (ve ne parleremo qui sotto).

Il raddoppio di Oro, RDO$ e PE è valido anche sulla serie in evidenza a tema della settimana,Notte di terrore, in cui quattro squadre competono in una lotta all’ultimo sangue contro un’infinita ondata dei Morti. Completa una modalità Notte di terrore qualsiasi e sopravvivi al massacro della settimana per ricevere una ricompensa per una Carta abilità gratuita a scelta.

Entrambe queste modalità stagionali includono una maschera da Predatore notturno che ti permette di avere poteri soprannaturali e una forza sovrumana. Usala responsabilmente, se ne hai il coraggio!







Red Dead Online

DOLCETTI E SCHERZETTI



Entra nello spirito di Halloween facendo un salto dal negozio errante di Madame Nazar alla caccia della maschera che ti rappresenta di più. La Maschera da assassino, la Maschera mostruosa, la Maschera dell’orrore, la Maschera testa di porco, la Maschera da disturbato e la Maschera da ballo sono tutte disponibili per un periodo di tempo limitato. Inoltre, consulta il tuo inventario per ricevere 10 Caramelle Snowberger e 5 Barrette di cioccolato. Non mangiarle tutte subito! Goditele tra un combattimento e l’altro o sgranocchiale durante un lungo viaggio.

IL PASS DI HALLOWEEN 2 PORTA CON SÉ UNA SERIE DI OMAGGI CUPI E SPAVENOSI

Il 28 ottobre accaparrati il Pass di Halloween 2, acquistabile a tempo limitato e ricco di macabre ricompense distribuite in 15 ranghi e valido fino al 22 novembre. Il Pass di Halloween 2 include ancora più maschere per aiutarti a nascondere la tua identità, nuovi capi d’abbigliamento macchiati dal sangue di crimini passati e accessori perfetti per terrorizzare le tue vittime.

Chi ha acquistato tutte e quattro le parti del Club del grilletto facile riceverà una ricompensa per ottenere gratuitamente il Pass di Halloween 2. Questa settimana i possessori del Pass di Halloween 2 riceveranno gratis uno slot della stalla e una camicia selezionata (fino al rango 15).





SCONTI

È il momento giusto per farsi belli, giocare con l’abbigliamento e mettersi nei panni di qualcun altro, anche solo per una notte: ecco perché questa settimana gli abiti per i Ruoli sono scontati del 35%, i cinturoni sono scontati del 40% e tutti i barbieri offrono il 50% di sconto su acconciature, dentature e trucco. Assicurati di dare un’occhiata anche agli altri sconti: non sai mai di cosa potresti aver bisogno, in questo momento particolarmente spaventoso. Qui sotto troverai la lista complete

.· 35% off all Role Outfits

· 5 Gold Bars off the Bandit Mask

· 50% off Haircuts, Dentistry, Makeup

· 30% off all Norfolk Roadster Horses

· 40% off Melee Weapons

· 40% off Gun Belts

· 30% off everything at Gus' Store

· 30% off all Emotes

Altre News per: deadonlinehalloweenportaterroreselvaggiowest