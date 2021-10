Vulcan TKL PRO White - la Tastiera Gaming di ROCCAT

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach con sede ad Amburgo, svela oggi la versione Arctic White della tastiera Vulcan TKL Pro, che si aggiunge alla vasta gamma di tastiere gaming di ROCCAT. ROCCAT ha svelato la prima Vulcan, prima tastiera meccanica a disporre degli Switch Titan Tactile, nel 2018 al Computex di Taiwan, seguiti poi dagli Switch Titan Speed nel 2019.





A settembre 2020, ROCCAT ha aggiunto i nuovi Switch Titan Optical in tastiere dal design senza tastierino numerico. Switch che offrono ai giocatori PC un vero vantaggio competitivo, con un click che viene registrato oltre 40 volte più velocemente di un classico switch meccanico, e che dura più del doppio di questi ultimi. La Vulcan TKL Pro White è la nuova versione senza tastierino della ‘sorella maggiore’ Vulcan Pro. La Vulcan TKL Pro White è dotata di un top plate in alluminio spazzolato e tasti in Arctic White, ed è la perfetta aggiunta per chi vuole i prodotti in White di ROCCAT e vuole una tastiera che permetta un maggior movimento del mouse. La Vulcan TKL White è disponibile per il pre-order da oggi su www.roccat.com al costo di 159,99 €, e sarà disponibile dal 6 dicembre 2021 presso i rivenditori autorizzati.

È stato fantastico vedere che la Vulcan White senza tastierino è stata apprezzata così tanto dai nostri fan", ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Abbiamo effettivamente rivelato la Vulcan TKL Pro Whiteper la prima volta a maggio, inserendola di nascosto sullo sfondo del video che annunciava la nostra partnership con SypherPK. Dopo di che abbiamo visto molte richieste per una versione bianca, e siamo sempre lieti andare incontro alle richieste della nostra community".

La Vulcan TKL Pro White, come l'originale Vulcan Pro, è la perfetta combinazione di design innovativo e tecnologia, rendendola indispensabile per i giocatori che richiedono affidabilità e prestazioni. La Vulcan TKL Pro White monta gli Switch Titan Optical di ROCCAT, capaci di raggiungere un livello incredibili in termini di velocità e reattività, pur mantenendo la sensazione 'meccanica' nella pressione dei tasti. Gli Switch Titan Optical hanno inoltre una vita molto più lunga di un classico switch meccanico, raddoppiando il ciclo di vita a 100 milioni di click. L'elegante piastra in alluminio argento della Vulcan TLK Pro White rinforza anche la tastiera per una maggiore resistenza e durata e garantisce alla tastiera il suo inconfondibilelook.

L'assenza del tastierino numerico permette di avere un design compatto, che offre ai giocatori la possibilità di giocare più comodamente, potendo effettuare movimenti più ampi con il mouse. Il design compatto e il cavo USB-C intrecciato staccabile la rendono anche il compagno perfetto per i giocatori che sono in movimento e hanno bisogno di prestazioni costanti. I suoi tasti a basso profilo offrono una posizione piatta della mano che porta a un minore affaticamento durante lunghi periodi di gioco o digitazione, e per una maggiore funzionalità è inoltre dotata di controlli audio in stile mixer.

Infine, la Vulcan TKL Pro White include il sistema di illuminazione AIMO che offre un’illuminazione vivida e e perfetta grazie agli Switch Titan Optical trasparenti. La Vulcan TKL Pro Whitepuò essere sincronizzata con gli altri prodotti compatibili con AIMO grazie al software Swarm di ROCCAT.

Altre News per: vulcanwhitetastieragamingroccat