ROCCAT KONE AIR DISPONIBILE

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach Corporation, annuncia oggi che è finalmente disponibile il Kone Air Wireless Ergonomic Gaming Mouse, ultima aggiunta alla sempre più corposa line-up di mouse da gaming dell’azienda. Il Kone Air dispone del design perfezionato di ROCCAT e garantisce il massimo della versatilità sia per il lavoro sia per il gaming. La tecnologia proprietaria Stellar Wireless di ROCCAT ottimizza la connettività wireless del Kone Air per ottenere le massime prestazioni, tra cui il wireless a 2,4 GHz senza lag per i giochi più veloci, o il Bluetooth per la produttività in movimento e il consumo energetico ridotto. I giocatori PC possono alimentare ilKone Air con due batterie alcaline AA per un'autonomia massima di oltre 800 ore. Il Kone Air è disponibile da oggi nelle versioni Black o Arctic White al prezzo consigliato di 69,99 € su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati.





“La forma perfezionata del Kone di ROCCAT garantisce il massimo comfort durante le sessioni di gioco e di lavoro più intense", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach. “Sia che stiate giocando, creando contenuti o lavorando al vostro ultimo progetto, la forma confortevole del Kone Air, il peso, la durata della batteria e il design multi pulsante lo rendono un'ottima opzione per diventare il vostro mouse quotidiano".

Il Kone Air è dotato di diverse tecnologie proprietarie ROCCAT progettate per aiutare i giocatori PC a ottenere le massime prestazioni durante il gaming. Gli switch TITAN di ROCCAT si combinano con il sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI per offrire velocità, precisione e reattività.

