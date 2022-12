Turtle Beach e ROCCAT - ultime attrezzature da gaming

Turtle Beach ha ridefinito il mercato dei controller cablati quando ha esteso il suo marchio oltre le cuffie da gaming affacciandosi a quello dei gamepad con il lancio del Recon Controller. Il pluripremiato Recon Controller è disponibile in bianco o nero e combina controlli vincenti con le caratteristiche audio rivoluzionarie di Turtle Beach, come il Superhuman Hearing™, al prezzo MSRP di 59,99 €. È disponibile anche un'esclusiva colorazione Arctic Camo a 64,99 €fino a esaurimento scorte. Inoltre, il REACT-R Controllerdi Turtle Beach offre molte delle stesse caratteristiche del Recon Controlleral prezzo di 44,99 € ed è disponibile in nero o bianco con accenti viola.

Progettato per Xbox e per il gioco cloud wireless su dispositivi mobile Android, il Recon Cloud Hybrid Controller aggiunge una robusta clip per il telefono e la connettività Bluetooth® al pluripremiato design del gamepad di Turtle Beach per un prezzo MSRP di 99,99 €, mentre l'Atom Controlleroffre ai giocatori in movimento un controller mobile davvero unico con un design modulare che si adatta a quasi tutti i telefoni Android ed è ultraportatile per un prezzo consigliato di 99,99 €.





Turtle Beach Flight Simulation

Per gli appassionati di simulazioni di volo, c'è solo una scelta logica in questa stagione natalizia, ed è quella che utilizza la tecnologia più avanzata per un'esperienza di simulazione di volo senza precedenti. Lo scorso anno Turtle Beach ha lanciato il suo innovativo e pluripremiato VelocityOne Flight Universal Control System (379,99 € MSRP), catapultando il marchio nella categoria della simulazione di volo. I nuovi VelocityOne Rudder(299,99 € MSRP) e VelocityOne Stand(199,99 € MSRP) completano ora la configurazione, mentre l'appena lanciato VelocityOne Flightstick è un altro rivoluzionario e moderno controller a joystick singolo perfetto per i giochi di combattimento aereo e spaziale al prezzo di 129,99 €.

Tastiere Gaming PC di ROCCAT

La nuova tastiera full-size Vulcan II Max di ROCCAT (prezzo MSRP di 229,99 €), è straordinaria in tutti i sensi ed è stata nominata incensata dalla critica statunitense. La VulcanII Mini è la sua controparte compatta 65%, al prezzo consigliato di 149,99 €. Sia la Vulcan II Max che la Mini sono disponibili in nero o bianco e sono dotate di switch ottico-meccanici TITAN II iper-reattivi e dei primi Smart Switch a doppio LED al mondo. Anche le tastiere Magma (59,99 €) e Pyro (99,99 €) di ROCCAT sono ottime opzioni, ciascuna con illuminazione RGB che si sincronizza con altri accessori ROCCAT abilitati AIMO. Per ulteriori offerte, consultare la Guida ai regali per le vacanze 2022 di ROCCAT.





Mouse gaming PC di ROCCAT

I giocatori PC possono aggiungere alla loro configurazione desktop il mouse cablato Kone XP di ROCCAT (89,99 €) o il Kone XP Air dotato di tecnologia Stellar Wireless(169,99 €). I mouse Kone XP presentano una brillante illuminazione 3D RGB AIMO con cinque zone programmabili, un design a più pulsanti per adattarsi a qualsiasi gioco o progetto e la precisione e la velocità del sensore ottico Owl-Eye 19k DPI di ROCCAT e degli switch ottici Titan. Il Kone XP Air wireless include anche un dock di ricarica rapida RGB per mantenerlo carico e aggiungere un ulteriore spettacolo di luci. Non solo la famiglia Kone, anche Burst Pro Air(99,99 €) e Burst Procablato (59,99 €) sono ottime opzioni di mouse da gioco per PC.

Cuffie da gaming PC di ROCCAT

A completamento del più bel desktop da gioco per PC, le Syn Max Airdi ROCCAT (249,99 €) sono le cuffie da gioco per PC wireless con audio 3D di punta del marchio, che combinano il meglio delle caratteristiche audio vincenti di Turtle Beach con il design unico e l'illuminazione RGB di ROCCAT. Le Syn Max Air offrono una qualità audio potente e coinvolgente per i giochi su PC, prestazioni del microfono ineguagliabili e caratteristiche di comfort di alto livello. Inoltre, i padiglioni auricolari delle Syn Max Aire il dock di ricarica rapida RGB incluso offrono un'illuminazione RGB e si sincronizzano con le altre periferiche di gioco per PC ROCCAT abilitate AIMO. Altra scelta vincente, le Syn Pro Airdi ROCCAT, sono disponibili al prezzo MSRP di 149,99 €.