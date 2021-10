GTA Online: modalità di Halloween - veicoli fantasma e squartatori

L'atmosfera a Los Santos è davvero spaventosa: questa settimana ci sono arrivate sempre più segnalazioni di avvistamenti di UFO. I segnali radio sono disturbati, ma le notizie parlano chiaro e raccontano di luci accecanti e di risvegli in mutande. Tieni gli occhi aperti in cerca di dischi volanti a bassa altitudine, accompagnati da strani fenomeni atmosferici...







Nel frattempo, l'LSPD ci parla di un picco di segnalazioni di auto fantasma senza guidatori, intente a pedinare i pendolari; in più la città è invasa da una serie di assassini che non lasciano scampo alla popolazione. Stai attento a degli squartatori psicotici, dotati di forza sovraumana, che se la prendono con i poveri cittadini impegnati nei loro affari. Questi due nuovi fenomeni saranno in Freemode per tutto il periodo di Halloween, quindi presta la massima attenzione.



Ritorno delle modalità di Halloween



Il vero horror va oltre gli scherzetti e il sangue falso: stuzzica il terrore e la bocca dello stomaco con una vera paura apocalittica. Fatti coraggio e affronta i tuoi demoni: Slasher, Vieni fuori a giocare e Condannati sono tornate in GTA Online per un periodo limitato e fruttano ricompense doppie.

Nuovo cabinato: Camhedz







Prendi una pistola laser e preparati a superare il tuo migliore record: questa settimana chi possiede una sala giochi può aggiungere al suo repertorio il nuovo cabinato Camhedz e cimentarsi in uno sparatutto per due giocatori.



GTA$ e RP doppi nelle Sopravvivenze con alieni

I fanatici del complotto adorano dire che la sanno lunga. Grazie al chiacchierato progetto 4808, passeranno il prossimo secolo a ripeterci che loro ci avevano avvisati...

Le Sopravvivenze con alieni

ti permettono di giocare nei panni di un extraterrestre, combattendo in sette mappe per sopravvivere sulla Terra contro una marea di squadre di NOOSE, agenti dell'FIB e di marine. Impedisci loro di uccidere degli esseri che non comprendono per ricevere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.







Bonus nelle Lotte tra business

Il capitalismo è sinonimo di competizione. Questa settimana, l’atmosfera si fa incandescente: le Lotte tra business sono sempre più frequenti e offrono GTA$ e RP doppi.

Se riuscirai a conquistare qualche carico in un Carico evento, sbloccherai gli occhiali Tondi a scacchi verdi e la Collana luminosa verde come bonus aggiuntivo. Fatti bello per dimostrare a tutti quelli sulla pista da ballo che te le stai passando benissimo!





Livrea Republican Space Ranger gratuitaTutti i giocatori di GTA Online che giocheranno questa settimana prima del 27 ottobre riceveranno la livrea Republican Space Ranger per la Pfister Comet S2. Esiste un modo migliore per far sapere a tutti che sei un adulto (con tanto di busta paga da capogiro e di supercar) che ama godersi contenuti creati per ragazzini paranoici? Considerala un grosso adesivo.

Questa settimana, ottieni la Maglietta con mazza da baseball di GTA III

In onore della settimana del 20° anniversario ufficiale dell’uscita di Grand Theft Auto III, giocando a GTA Online riceverai una maglietta gratuita con l'arma corpo a corpo più iconica di GTA III, la mazza da baseball.





Se questa settimana uno squartatore ti attacca per strada e riesci a difenderti uccidendolo, otterrai gratis la rarissima Maglietta Twilight Knife, che riceverai entro 72 ore dall’accesso dopo l’1 novembre.





Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno

Sbaragliare gli sbirri è meraviglioso, ma guidare con l’acceleratore a tavoletta accompagnati dal suono delle sirene e tallonati da un elicottero cercando il tragitto più veloce tra due punti è ancora più eccitante.

I membri dell'Autoraduno di LS che riusciranno a piazzarsi tra i primi 4 in 8 gare della serie di inseguimenti otterranno una Dinka RT3000 pronta da personalizzare.









Veicoli dell’area di prova della settimana: Annis Remus, Vulcar Warrener HKR e Karin Previon

Fai un salto nell'area di prova e scopri come se la cavano la Annis Remus, la Vulcar Warrener HKR e la Karin Previon in una Corsa ai checkpoint, cos’hanno da dare in una Prova a tempo o, semplicemente, cosa si prova a guidarle.







Veicolo da primo premio della settimana: Peyote Gasser

Passa dall'atrio del Casinò e Resort Diamond entro i prossimi sette giorni e fai un giro alla ruota fortunata. Oltre a tanti altri premi, tra cui somme in GTA$, questa settimana potresti vincere la Peyote Gasser, una potente muscle car di un'era passata che ricorda una star del cinema d’azione un po’ agée intenta a cercare di restare sulla cresta dell’onda a suon di stunt.

SCONTI

Questa settimana, goditi la vita ad alta quota in un attico di lusso del casinò grazie a uno sconto del 30%: anche i miglioramenti e le modifiche sono scontati del 30%, quindi potrai metterlo in tiro prima di invitare degli ospiti e farli schiattare d’invidia di fronte alla tua incredibile collezione di opere d'arte.

Per onorare la festività del mese e festeggiare l'arrivo dei nostri ospiti interplanetari abbiamo anche una serie di offerte su una serie di veicoli, uno sconto del 50% su Up-n-Atomizer, Fabbricavedove ed Empia devastatrice, e altro ancora.

Veicoli:

· Bravado Gauntlet Hellfire – 30% off

· Vapid Caracara 4x4 – 30% off

· Albany Lurcher – 40% off

· Vapid Desert Raid – 40% off

· Annis Hellion – 40% off

·

Rune Zhaba – 40% off









Altre News per: onlinemodalitàhalloweenveicolifantasmasquartatori