Call of Duty: Mobile Stagione 9: Nightmare segna il ritorno di Undead Siege

Call of Duty: MobileStagione 9: Nightmare segna il ritorno di una delle modalità più amate, Undead Siege. L’appuntamento è per le 02:00 di giovedì 21 ottobre. In Undead Siege i giocatori tornano in una mappa Battle Royale piena di easter egg a tema Halloween, nuove storie tutte da scoprire e orde di zombie a cui sopravvivere.

Nella Stagione 9 sarà disponibile una nuova estrazione che presenterà Billy, il burattino reso celebre dal franchise SAW della Lionsgate e della Twisted Pictures, insieme ad altri oggetti, sempre a tema SAW.

Se volete "giocare una partita", una nuova estrazione sarà disponibile per i giocatori nella Stagione 9 con Billy the Puppet dal franchise iconico SAW di Lionsgate e Twisted Pictures, insieme ad altri oggetti orripilanti a tema SAW.

Inoltre, i giocatori avranno l'opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli ricompense del Battle Pass. La Stagione 9 arriverà con una serie di nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui nuovi personaggi come Nikto - Scarecrow e Artery - Nosferatu, una nuova arma - Swordfish, un nuovo Scorestreak, Progetti Armi, Titoli, Ciondoli, COD Point, e molto altro ancora.

Call of Duty: Mobile Stagione 9: Nightmare



Il ritorno della modalità Undead Siege – svolgendosi sulla mappa Isolated BR, Undead Siege contiene aggiornamenti alla modalità di gioco, così come nuovi e ancora più infidi nemici zombie.

Modifiche alla modalità di gioco:



un numero maggiore di zombie apparirà in modalità casuale;





gli zombie si riprodurranno dinamicamente sia in modalità casuale che in modalità difficile;





nuove missioni diurne da sperimentare.



Altro



una collezione di zombie e di easter egg, che i giocatori potranno cercare.

Halloween è arrivato a Undead Siege

Mappe della stagione 9 - Halloween Standoff ritorna con tutta la sua spettrale ambientazione e Hovec Sawmill, da Modern Warfare, fa il suo debutto in Call of Duty: Mobile.

Nuova modalità Multiplayer - Drop Zone - In questa nuova modalità, introdotta per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 3, le squadre combattono per il dominio su una drop zone designata che durante la partita continuerà a cambiare. Drop Zone sarà disponibile al lancio nella Stagione 9.

Nuovo evento a tema - Dolcetto o scherzetto - I giocatori vanno porta a porta a fare dolcetto o scherzetto con i loro amici e i PNG. In caso di “scherzetto”, un giocatore deve completare un compito per ricevere caramelle (XP dell'evento). In caso contrario, i players ricevono subito le caramelle. Gli XP dell'evento possono essere riscattati per ricompense specifiche.

I giocatori possono anche aspettarsinuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, pacchi e altro ancora. Il tutto sarà disponibile nello store una volta iniziata la stagione.

