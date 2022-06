Stagione 6 di Call of Duty: Mobile: Verso il cielo

Preparati al decollo con l'arrivo della Stagione 6: Verso il cielo per Call of Duty: Mobile. La nuova stagione porta la mappa multigiocatore Favela, un nuovo Battle Pass con una nuova arma e l'aggiunta del Jackal a Battle royale, che permetterà agli operatori di occupare il posto del pilota e scontrarsi in epici scontri aerei.

La Stagione 6: Verso il cielo arriva il 29 giugno alle 17:00 (PT). Ecco cosa sta per arrivare.





La Stagione 6 porta con sé un nuovo Battle Pass con contenuti gratuiti e premium, tra cui nuovi operatori, una nuova arma, progetti arma, biglietti da visita, portafortuna, punti COD e altro.

Livelli Battle Pass gratuiti

Al livello 21 sbloccherai una mitraglietta di precisione con raffiche da tre colpi, la KSP 45. Le altre ricompense gratuite di questa stagione includono una serie di mimetiche, progetti arma e il biglietto da visita Sentinella celeste al livello 50.

Livelli Battle Pass Premium

Acquista il Battle Pass per avere la possibilità di sbloccare tutti i contenuti di Verso il cielo, come Wraith - Destabilizzatore, Reyes - Pilota SCAR, Sophia - Ombra e il robot tattico Ethan - Squali volanti. Le altre ricompense premium includono nuovi progetti arma per Man-O-War, Chicom, JAK-12, Locus e la nuova KSP 45.

Nuova mappa multigiocatore: Favela

Basata sulla versione di Call of Duty®: Ghosts di questa mappa classica, Favela è un ambiente stratificato situato nei bassifondi di Rio de Janeiro. Lanciati in combattimenti ravvicinati tra le strade tortuose, fai attenzione ai cecchini che si nascondono tra le macerie e sfrutta lo schema labirintico della mappa per aggirare gli avversari e portare a casa l'obiettivo. Questa mappa di medie dimensioni propone elementi per tutti gli stili di gioco, favorendo un equilibrio tra scontri tattici e rapidi.

Pilota il Jackal in Battle royale

Preparati allo scontro con l'arrivo dei Jackal in Battle royale. Cerca nuove piste d'atterraggio per interagire con i nuovi caccia già equipaggiati con missili, esche e una minigun. Durante il volo, l'interfaccia mostrerà gli altri caccia, alleati, nemici o senza equipaggio. Regola la velocità e lanciati negli scontri aerei per affermare la tua supremazia tra i cieli.

Ottieni ricompense con l'evento a tema JACKAL: Rifornito

Aiuta l'operatore Alias - Robotica a rifornire e potenziare il suo caccia completando le missioni giornaliere per ottenere gettoni potenziamento. Raccogli carburante in Multigiocatore o Battle royale e ricevi ricompense mentre Alias copre distanze sempre più ampie durante l'evento. Migliore sarà il bonus accelerazione del suo Jackal, più velocemente riuscirà a compiere la sua missione e a ottenere premi migliori, come la KN-44 - Jet argenteo epica.

Nuove sfide stagionali

Ottieni fino a 30.000 PE Battle Pass completando le nuove sfide stagionali, che propongono ricompense come la nuova arma L-CAR 9, nuovi progetti arma e skin operatore. Puoi sbloccare anche la SP-R 208 - Tartaruga superiore.

Saldi estivi per tutta la settimana

Festeggia l'inizio dell'estate con sconti disponibili dal 3 al 24 luglio (UTC). Gli sconti vedranno il ritorno dell'estrazione Marea crescente e proporranno casse scontate con nuove offerte giornaliere a tema estivo e Verso il cielo. Gli sconti andranno dal 10% al 35% rispetto al prezzo di vendita originale.

Aggiornamento negozio: Alias introduce una nuova serie di estrazioni





Alias - Robotica introduce la nuova stagione con un'estrazione personaggio leggendario che include lei e un progetto arma leggendario per la nuova pistola automatica, oltre ad altri oggetti importanti come la chiave inglese di Alias e una skin per carro armato.

Tra le altre estrazioni della Stagione 6, vi sono operatori come Kryptis - Furia celeste, Stitch - Sentinella al carbonio, Nikto - Legione del diavolo, Firebreak - Magmageddon e Nyx - Dragone. Estrai progetti arma per KRM-262, M13, KSP 45 e LK24. Oltre a questo potrai ricevere tante risorse di supporto e decollare verso il cielo con stile.

Tutto questo e tanto altro, comprese nuove pagine dei fumetti, sarà disponibile all'uscita della Stagione 6: Verso il cielo su Call of Duty: Mobile, il 29 giugno alle 17:00 PT.

