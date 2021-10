Il cinema in casa firmato Sony

TV BRAVIA





Una visione avvincente di film, serie televisive, documentari, concerti passa sicuramente da un ottimo TV, che sia in grado di restituire immagini coinvolgenti e il più possibile vicine alla realtà. Tuttavia, ciò che arricchisce l’esperienza di cinema in casa è indubbiamente la qualità dell’audio.

Per questo Sony ha creato una gamma completa per Home Theatre compatibili con Dolby Atmos, che include anche uno speaker indossabile per un’esperienza di cinema personale, a garanzia di un suono avvolgente e profondo, in grado di restituire l’emozione dell’audio surround della sala cinematografica.

E, nel caso del sistema e delle soundbar, il collegamento ai televisori BRAVIA1 dotati di Acoustic Center Sync tramite l’apposito cavo in dotazione, abbina un audio più immersivo che mai alla migliore qualità d’immagine di Sony. La funzione Acoustic Center Sync regola l’emissione dei suoni in base alle immagini trasmesse a video, per fare in modo che suoni e voci provengano dal punto esatto dello schermo in cui si sta svolgendo l’azione o il dialogo.

Grazie all’interfaccia utente integrata, quando si collegano il sistema Home Theatre o le soundbar ai TV BRAVIA™ compatibili, le impostazioni della soundbar appaiono automaticamente sul menu BRAVIA Quick e il divertimento può avere subito inizio.

Con il sistema HT-A9, compatibile con i formati Dolby Atmos® e DTS:X®, non serve spostare mobili o speaker: attraverso due microfoni integrati in ciascuna unità, la tecnologia Sound Field Optimization calcola l’altezza e la

posizione dei diffusori e ne genera automaticamente 12 virtuali, collocandoli nei punti ideali per riempire la stanza con l’audio immersivo di 360 Spatial Sound.





Il sistema intelligente Sound Field Optimization misura l’altezza e la posizione di ognuno dei quattro speaker e, sulla base della posizione, sintetizza le onde sonore in modo da creare l’effetto di 12 diffusori virtuali, generando un audio a trecentosessanta gradi.

Gli speaker “fantasma”, che circondano lo spettatore da tutti i lati all’interno di un campo sonoro ottimizzato, riproducono i suoni con un’intensità tale da trasportarlo al centro della scena.





HT-A7000 ha 7.1.2 canali, due speaker puntati al soffitto per diffondere i suoni verso l’alto, due tweeter e cinque speaker anteriori per ampliare la portata del surround e un doppio subwoofer integrato per esaltare i bassi. Grazie al Vertical Surround Engine e alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, la nuova HT-A7000 crea un audio surround virtuale che avvolge completamente gli ascoltatori, facendo provare tutto il brivido dei formati Dolby Atmos e DTS:X.

Il Vertical Surround Engine di HT-A7000 consente di posizionare i suoni in senso verticale, per distribuirli fino ai punti più alti della stanza, senza dover installare speaker a soffitto. Il sistema è coadiuvato dalla tecnologia S-Force PRO Front Surround, che produce un campo sonoro virtuale proveniente da entrambi i lati.

La nuova HT-A5000 è provvista di Vertical Surround Engine, l’avanzata tecnologia audio surround di Sony compatibile con i formati Dolby Atmos e DTS:X, nata per provare le emozioni del grande schermo anche senza essere al cinema. Gli speaker anteriori e orientati verso l’alto posizionano i suoni “in verticale” senza bisogno di installare diffusori sul soffitto.

Per estendere il campo sonoro orizzontale, invece, la HT-A5000 si affida alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, che sfrutta le unità X-Balanced Speaker anteriori e l’esclusiva tecnologia di elaborazione del campo sonoro digitale di Sony per creare una gamma di suoni virtuali completa.

Per un risultato ancora più personalizzato e immersivo, la HT-A5000 può contare sulla tecnologia intelligente Sound Field Optimization che, grazie ai microfoni integrati, misura in automatico le dimensioni del locale e ottimizza il suono in base alla configurazione dell’ambiente.







Abbinato al trasmettitore wireless in dotazione e ai TV BRAVIA XR, SRS NS7 perfeziona la disposizione degli speaker virtuali Dolby Atmos per immergere completamente l’ascoltatore nel suono, come se fosse protagonista dell’azione. Il segreto per ottenere un’acustica davvero su misura è l’app 360 Spatial Sound Personalizer che, partendo da una foto del padiglione auricolare dell’utente, analizza il profilo uditivo specifico e lo integra in SRS-NS7, calibrando di conseguenza l’emissione.

