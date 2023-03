Sony presenta la gamma TV BRAVIA XR 2023

Sony ha annunciato oggi il lancio della gamma di televisori BRAVIA XR 2023 con Cognitive Processor XR, la nuova frontiera dell’intrattenimento domestico. Quattro i nuovi modelli previsti: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED e A80L OLED, tutti dotati di funzioni pensate per immergere completamente gli utenti nell’emozione di film, videogiochi, contenuti in streaming e non solo.I TV BRAVIA XR 2023 possono contare su un Cognitive Processor XRTM aggiornato con la nuovissima tecnologia XR Clear Image, che ottimizza la riduzione del rumore e la nitidezza dei movimenti per riprodurre scene d’azione adrenaliniche, a prova di effetto mosso. Il processore, inoltre, consente un miglior controllo della retroilluminazione per aumentare le zone di Local Dimming, incrementare la luminosità e ridurre l’effetto alone (blooming).Tutti i modelli si avvalgono del sistema Acoustic Center Sync che permette di sincronizzare il sistema audio del televisore con il canale centrale di una Soundbar Sony compatibile, trasformandolo nell’autoparlante centrale per un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente.I più esigenti in fatto di acustica non rimarranno delusi da 360 Spatial Sound Mapping, la tecnologia integrata nelle soundbar Sony che genera molteplici diffusori virtuali e ottimizza il campo sonoro. Una novità assoluta di quest’anno è il sistema Acoustic Multi-Audio+TM del televisore X95L, pensato per far coincidere l’audio con le immagini della scena. Nei modelli A95L e A80L, lo stesso compito è assolto dal sistema Acoustic Surface Audio+TM, basato su attuatori che vibrano per emettere i suoni da ogni punto dello schermo.La gamma BRAVIA XR 2023 strizza l’occhio anche ai gamer, proponendo funzioni esclusive che rivoluzioneranno l’esperienza della PlayStation 5. Se Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode ottimizzano la qualità video durante il gaming e lo streaming, l’intuitivo Game Menu consente di modificare le impostazioni in base alle preferenze personali, ad esempio attivando/disattivando in un attimo il VRR o la tecnologia Motion Blur Reduction. Dal Game Menu, inoltre, è possibile aumentare la luminosità nelle zone buie con la funzione Black Equalizer, per avvistare più facilmente oggetti e avversari o scegliere quale fra i sei tipi di mirino utilizzare per il puntamento. Da quest’anno, l’opzione Screen Size permette di ridimensionare la schermata e ridurla per concentrarsi meglio sulla sfida. Il modello A95L offre anche una funzione di visualizzazione multipla, molto utile per poter aprire le guide strategiche a fianco della partita senza interromperla.In linea con l’iniziativa aziendale Road to Zero, Sony si impegna a limitare il consumo di plastica e l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, cercando di ridurre l’uso di plastica vergine, migliorare l’efficienza del trasporto e controllare il consumo energetico dei dispositivi durante l’uso. Tutti i modelli del 2023 saranno provvisti della nuova Eco Dashboard, un pannello di controllo dal quale è possibile personalizzare le preferenze e le impostazioni per consumare meno energia.

“I nuovi TV BRAVIA di Sony sono votati all’intrattenimento, in tutte le sue forme: per gli amanti dello sport, dei film o dei videogiochi, non esiste scelta migliore”, afferma Masashi Takiguchi, attuale Responsabile europeo della divisione Home Entertainment and Sound e futuro Presidente di Sony Europe. “I nuovi modelli incarnano in tutto e per tutto la nostra visione e sono il frutto di decenni di esperienza maturata da Sony nel settore della TV, del cinema e del gaming.”

Cognitive Processor XR con XR Clear Image: il Cognitive Processor XR replica con la massima fedeltà possibile le modalità di ascolto e di visione del cervello umano. La versione 2023 segna una nuova tappa nell’evoluzione del processore grazie all’aggiunta di XR Clear Image, una tecnologia che riduce ulteriormente il rumore e l’effetto mosso per trasmettere scene altamente realistiche.

Prodotti audio Sony a complemento di un’esperienza senza paragoni: i nuovi TV BRAVIA XR si abbinano perfettamente a una vasta scelta di prodotti audio Sony, tra cui il sistema Home Theatre HT-A9 o le soundbar HT-A7000, HT-A5000 e HT-A3000. Queste ultime integrano la tecnologia d’avanguardia 360 Spatial Sound Mapping, che calibra il suono in base all’ambiente per creare e disporre degli speaker “fantasma” in punti ottimali della stanza e ottenere così un campo sonoro più ampio e avvolgente.

XR Backlight Master Drive: basata sul Cognitive Processor XR, la tecnologia XR Backlight Master Drive si serve di un algoritmo di oscuramento a zone sviluppato da Sony per controllare migliaia di minuscoli Mini LED ultra-densi con assoluta precisione e in modo indipendente, assicurando estrema luminosità, formidabile gamma dinamica, neri profondi e colori di incredibile naturalezza.

Acoustic Center Sync: sincronizza gli speaker del TV con le soundbar Sony compatibili per rafforzare il canale centrale e diffondere dialoghi pieni e cristallini ed effetti sonori più coinvolgenti. Collegando i prodotti Home Audio di Sony, i risultati sono eccezionali.

Perfect for PlayStation 5 e funzioni per il gaming: i TV portano l’esperienza di PlayStation 5 a un nuovo livello con funzioni esclusive come Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, che ottimizzano la qualità delle immagini durante il gaming e lo streaming. Il nuovo Game Menu contiene tutti i comandi fondamentali per mettere a punto le impostazioni di gioco e le funzioni di assistenza rapida Non solo: il modello BRAVIA XR A95L prevede una pratica impostazione multi-view che consente di giocare e nel frattempo consultare le guide strategiche, aprendole accanto alla schermata della partita.

BRAVIA CORE: BRAVIA CORE è un’app pre-caricata inclusa con l’acquisto dei TV BRAVIA XR che mette a disposizione 5, 10 o 15 crediti per guardare le ultime novità e i cult del grande schermo, e fino a 24 mesi di streaming illimitato per godersi tutti gli altri titoli. Le tecnologie BRAVIA XR e Pure Stream e il formato IMAX Enhanced[8] assicurano immagini e audio di impareggiabile qualità. E con BRAVIA CORE Calibrated Mode, le impostazioni relative alle immagini dei film, compresa la modalità IMAX Enhanced, vengono regolate in automatico, in modo da ricreare a casa l’esperienza del cinema. L’app BRAVIA CORE verrà via via arricchita di nuove funzioni.

Pulsante remoto per Crunchyroll: il pulsante remoto dedicato permette agli utenti dei TV BRAVIA di accedere in un solo gesto a uno dei più grandi cataloghi di anime al mondo: oltre 18.000 ore di cartoni e 44.000 episodi e lungometraggi, tradotti in diverse lingue. Alcuni titoli sono disponibili anche in simulcast, per seguire la trasmissione in contemporanea con il Giappone.

BRAVIA CAM: la fotocamera BRAVIA CAM rileva la posizione dell’utente per ottimizzare suoni e immagini in base alla sua distanza e all’ambiente in cui si trova. Un accessorio indispensabile per comunicare comodamente con parenti e amici sull’ampio schermo del TV.

Google TV: più di 700.000 tra film ed episodi di serie TV su un’unica piattaforma. Google TV permette di accedere ai contenuti preferiti presenti su app e servizi in abbonamento e li organizza al meglio. La ricerca è semplicissima: basta dire, ad esempio, “Ehi Google, trova i film d’azione” per veder comparire i risultati disponibili nell’app.

La sostenibilità prima di tutto: in fase di produzione, Sony si impegna a ridurre il consumo complessivo di plastica del 60% circa e ad abbattere le emissioni del 15% circa trasportando i prodotti in imballaggi più piccoli e leggeri.

Tutte le impostazioni ecologiche in un solo pannello: la nuova Eco Dashboard riunisce tutte le impostazioni utente per poterle modificare insieme o singolarmente. Con l’opzione Easy Setup è possibile ottimizzare la configurazione in base all’ambiente in cui è collocato il TV.

Elaborazione intelligente e ad alte prestazioni: il Cognitive Processor XR replica il meccanismo della visione umana per restituire immagini con ampi contrasti dinamici, neri dettagliati, picchi di luminosità e colori naturali.

Massimo controllo della retroilluminazione: l’impatto di film e giochi diventa ancora più incisivo con la tecnologia XR Backlight Master Drive, che affina l’immagine per esaltare la profondità dei neri e le tonalità naturali.

Contrasto e colore con i Mini LED: XR Backlight Master Drive e XR Triluminos Pro controllano con precisione migliaia di Mini LED per sorprendere gli spettatori con un contrasto spettacolare e miliardi di sfumature cromatiche.

Perfetta sincronia audio-video: con Acoustic Multi-Audio e Dolby Atmos, i frame tweeter e i diffusori del televisore lavorano in tandem per ottimizzare il suono e farlo corrispondere esattamente all’immagine.

Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision[21], IMAX Enhanced e Netflix Adaptive Calibrated Mode.

Più chiarezza, meno rumore: la risoluzione dei contenuti digitali e in HD sfiora il 4K con le tecnologie XR 4K Upscaling e XR Clear Image, che ripristinano le texture e i dettagli andati persi e riducono i disturbi e l’effetto mosso.

X-Anti Reflection e X-Wide Angle: due tecnologie al servizio dell’esperienza visiva. La prima riduce al minimo i riflessi per evitare fastidiose distrazioni, la seconda genera colori realistici e vividi da qualsiasi angolazione, preservando meglio i toni e la luminosità.

L’ideale per le soundbar Sony: Acoustic Center Sync sincronizza gli speaker del TV con alcune soundbar Sony per rafforzare il canale centrale e diffondere dialoghi pieni e cristallini ed effetti sonori più immersivi.

Video chat su misura con BRAVIA CAM: la fotocamera BRAVIA CAM regola automaticamente suoni e immagini in base alla stanza e alla posizione in cui è seduto l’utente, per comunicare meglio con amici e parenti.

La cornice Seamless Edge in alluminio ha una linea essenziale che si sposa a qualsiasi stile.

Il pratico piedistallo in alluminio si può spostare in tre diverse posizioni: una standard, una stretta per ridurre l’ingombro, e una rialzata che permette di inserire la soundbar sotto al TV.

Contrasto e colore con i Full Array LED: le tecnologie XR Contrast Booster e XR Triluminos Pro offrono una luminosità ottimizzata del 130% circa rispetto al modello dell’anno scorso (X90K), una retroilluminazione bilanciata, contrasti accentuati e miliardi di gradazioni cromatiche.

Perfetta sincronia audio-video: con Acoustic Multi-Audio e Dolby Atmos, i positioning tweeter e i diffusori del televisore lavorano in tandem per ottimizzare il suono e farlo corrispondere esattamente all’immagine.

Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision[31], IMAX® Enhanced e Netflix Adaptive Calibrated Mode.

Più chiarezza, meno rumore: la risoluzione dei contenuti digitali e in HD sfiora il 4K con le tecnologie XR 4K Upscaling e XR Clear Image, che ripristinano le texture e i dettagli andati persi e riducono i disturbi e l’effetto mosso.

L’ideale per le soundbar Sony: Acoustic Center Sync sincronizza gli speaker del TV con alcune soundbar Sony per rafforzare il canale centrale e diffondere dialoghi pieni e cristallini ed effetti sonori più immersivi.

Video chat su misura con BRAVIA CAM: la fotocamera BRAVIA CAM regola automaticamente suoni e immagini in base alla stanza e alla posizione in cui è seduto l’utente, per comunicare meglio con amici e parenti.

La cornice Seamless Edge in alluminio ha una linea essenziale che si sposa a qualsiasi stile.

Il pratico piedistallo Wedge in alluminio[35] si può spostare in tre diverse posizioni: una standard, una stretta per ridurre l’ingombro sul mobile, e una rialzata che permette di inserire la soundbar sotto al TV.

Acoustic Surface Audio+™: la combinazione tra Acoustic Surface Audio+ e Dolby Atmos è sinonimo di audio avvolgente. La vibrazione degli attuatori emette suoni in tutti i punti dello schermo, adattandoli all’azione in corso.

Contrasto e colore OLED: le tecnologie XR OLED Contrast Pro e XR Triluminos Pro mettono in risalto lo splendido effetto del display OLED, grazie a una luminosità amplificata del 110% circa rispetto al modello precedente (A80K), profondità, realismo, neri puri, ombre dettagliate e miliardi di sfumature cromatiche.

Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision[51], IMAXEnhanced e Netflix Adaptive Calibrated Mode.

Il televisore è anche speaker: Acoustic Surface Audio+ e Dolby Atmos dimostrano che cos’è il vero audio immersivo. Le vibrazioni prodotte dagli attuatori emettono suoni in tutti i punti dello schermo, seguendo precisamente le immagini.

Più chiarezza, meno rumore: la risoluzione dei contenuti digitali e in HD sfiora il 4K con le tecnologie XR 4K Upscaling e XR Clear Image, che ripristinano le texture e i dettagli andati persi e riducono i disturbi e l’effetto mosso.

L’ideale per le soundbar Sony: Acoustic Center Sync sincronizza gli speaker del TV con alcune soundbar Sony per rafforzare il canale centrale e diffondere dialoghi pieni e cristallini ed effetti sonori più immersivi.

Video chat su misura con BRAVIA CAM: la fotocamera BRAVIA CAM regola automaticamente suoni e immagini in base alla stanza e alla posizione in cui è seduto l’utente, per comunicare meglio con amici e parenti.

Il sofisticato design di A80L è caratterizzato da una cornice Metal Flush Surface che completa splendidamente tutti gli interni.

Il sottile piedistallo Wedge in alluminio si può spostare in tre diverse posizioni: una standard, una stretta per ridurre l’ingombro sul mobile, e una rialzata che permette di inserire la soundbar sotto al TV.

Il processore 4K HDR X1™ assicura una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”.

Contrasto e colore con i Full Array LED: il livello di luminosità e contrasto raggiunto dal display Full Array LED trasporta lo spettatore al centro di qualsiasi scena o partita, anche in pieno giorno.

Gli innovativi speaker X-Balanced sono garanzia di una qualità sonora cristallina e non intaccano il design sottile del televisore.

Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Video chat su misura con BRAVIA CAM: fotocamera BRAVIA CAM per comunicare meglio con amici e parenti.

Moderno, minimal e adatto a qualsiasi stile, il design con cornice Seamless Edge non distoglie l’attenzione da ciò che conta davvero: le immagini.

Il sottile piedistallo Dark silver a due posizioni trova agilmente spazio su superfici più o meno ampie.

Il processore 4K HDR X1™ assicura una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”.

X80L è il televisore ideale per i gamer. Non appena rileva la presenza di una console collegata, passa automaticamente in Auto Low Latency Mode, una funzione dello standard HDMI 2.1 che rende il gioco più fluido e la risposta ai comandi immediata.

Gli innovativi speaker X-Balanced sono garanzia di una qualità sonora cristallina e non intaccano il design sottile del televisore.

Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Video chat su misura con BRAVIA CAM: fotocamera BRAVIA CAM per comunicare meglio con amici e parenti.

La cornice Flush Surface non distrae dalle immagini e dà al televisore un taglio moderno e minimal, perfetto per qualsiasi interno.

Il sottile piedistallo Wedge nero a due posizioni trova agilmente spazio su superfici più o meno ampie.

Il segreto di immagini così luminose e ricche di colori è il processore 4K X1, che analizza i contenuti in tempo reale per valorizzarli opportunamente.

X75WL è il televisore ideale per i gamer. Non appena rileva la presenza di una console collegata, passa automaticamente in Auto Low Latency Mode, una funzione dello standard HDMI 2.1 che rende il gioco più fluido e la risposta ai comandi immediata.

Gli innovativi speaker X-Balanced sono garanzia di una qualità sonora cristallina e non intaccano il design sottile del televisore.

Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Video chat su misura con BRAVIA CAM: fotocamera BRAVIA CAM per comunicare meglio con amici e parenti.

Il televisore è un capolavoro di stile minimal, per concentrare l’attenzione su ciò che conta davvero: le immagini. La finitura spazzolata e il sottile piedistallo a lamelle a due posizioni si inseriscono armoniosamente in qualsiasi spazio.

Caratteristiche principali della gamma BRAVIA:Nuovi modelli Sony BRAVIA XR e principali caratteristicheTV Mini LED 4K HDR BRAVIA XR X95L (85”, 75”, 65”):Ulteriori informazioni: https://www.sony.it/bravia/products/x95l-series TV Full Array LED 4K HDR BRAVIA XR X90L (98”, 85”, 75”, 65”. 55”):Ulteriori informazioni: https://www.sony.it/bravia/products/x90l-series TV QD-OLED 4K HDR BRAVIA XR A95L (77”, 65”, 55”):Elaborazione intelligente e ad alte prestazioni: il Cognitive Processor XR replica il meccanismo della visione umana per restituire immagini con ampi contrasti dinamici, neri dettagliati, picchi di luminosità e colori naturali.Display QD-OLED: insieme alla tecnologia XR Triluminos Max, produce colori più luminosi del 200% circa rispetto al corrispondente modello dell’anno scorso (A95K).Contrasto insuperabile: i pixel illuminati uno ad uno creano neri talmente puri che film, programmi e giochi sembrano prendere vita, carichi di dettagli e profondità.Google TV: più di 700.000 tra film ed episodi di serie TV su un’unica piattaforma. Google TV permette di accedere ai contenuti preferiti presenti su app e servizi in abbonamento e li organizza al meglio. La ricerca è semplicissima: basta dire, ad esempio, “Ehi Google, trova i film d’azione” per veder comparire i risultati disponibili nell’app.Film inclusi con BRAVIA CORE: l’app BRAVIA CORE include film da guardare streaming con tutta la qualità dei formati 4K UHD e IMAX® Enhanced. Un’esclusiva assoluta di alcuni TV Sony selezionati.Perfect for PlayStation® 5: giocare sulle console PlayStation® 5 sarà tutta un’altra cosa con le esclusive funzioni Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, che ottimizzano la qualità d’immagine durante le partite e lo streaming.Impostazioni di gioco riunite in una sola interfaccia: dal Game Menu, bastano pochi secondi per gestire le impostazioni d’immagine e le funzioni di assistenza dei giochi.Standard di gioco HDMI 2.1: il vantaggio sugli avversari è assicurato con le funzionalità HDMI 2.1: 4K/120, VRR e ALLM.Come regista comanda: i contenuti cinematografici diventano più coinvolgenti e immersivi che mai con Dolby Vision[41], IMAX® Enhanced[42] e Netflix Adaptive Calibrated Mode.Il televisore è anche speaker: con Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos e DTS:X, l’audio inonda ogni angolo della stanza. Gli attuatori, vibrando, emettono suoni in tutti i punti dello schermo, in perfetta sincronia con le immagini.Più chiarezza, meno rumore: la risoluzione dei contenuti digitali e in HD sfiora il 4K con le tecnologie XR 4K Upscaling e XR Clear Image, che ripristinano le texture e i dettagli andati persi e riducono i disturbi e l’effetto mosso.L’ideale per le soundbar Sony: Acoustic Center Sync sincronizza gli speaker del TV con alcune soundbar Sony per rafforzare il canale centrale e diffondere dialoghi pieni e cristallini ed effetti sonori più immersivi.Video chat su misura con BRAVIA CAM: la fotocamera BRAVIA CAM regola automaticamente suoni e immagini in base alla stanza e alla posizione in cui è seduto l’utente, per comunicare meglio con amici e parenti.Tutte le impostazioni ecologiche in un solo pannello: la nuova Eco Dashboard riunisce tutte le impostazioni utente per poterle modificare insieme o singolarmente. Con l’opzione Easy Setup è possibile ottimizzare la configurazione in base all’ambiente in cui è collocato il TV.Ultra-sottile e completato da una cornice Seamless Edge in alluminio dalle linee morbide, il design si inserisce in qualsiasi ambiente.Il pratico piedistallo in alluminio si può spostare in tre diverse posizioni: una standard per superfici ampie, una stretta per ridurre l’ingombro, e una rialzata per inserire ordinatamente la soundbar sotto al TV.Ulteriori informazioni: https://www.sony.it/bravia/products/a95l-series TV OLED 4K HDR BRAVIA XR A80L (83”, 77”, 65”, 55”):Ulteriori informazioni: https://www.sony.it/bravia/products/a80l-a83l-a84l-series Altri nuovi modelli Sony BRAVIA annunciati e caratteristiche principaliTV Full Array LED 4K HDR BRAVIA X85L (75”, 65”, 55”):Ulteriori informazioni: https://www.sony.it/bravia/products/x85l-series TV LED 4K HDR BRAVIA X80L (85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”):Ulteriori informazioni: https://www.sony.it/bravia/products/x80l-x81bl-series TV LED 4K HDR BRAVIA X75WL (75”, 65”, 55”, 50”, 43”):Nuova app per la gestione dei canaliCon il nuovo strumento ideato da Sony, è molto semplice personalizzare l’ordine dei canali sul televisore. Una volta scaricato sui dispositivi Android, è sufficiente visualizzare l’elenco dei canali, selezionarli e trascinarli nella posizione desiderata, oppure cercare i canali specifici e assegnare un numero.DisponibilitàLa disponibilità dei nuovi modelli sarà annunciata nel corso dell’anno. Per maggiori informazioni sui nuovi modelli di televisori Sony, vedere il video di presentazione della gamma BRAVIA XR di Sony all’indirizzo https://youtu.be/hhaULhvfnqU o consultare il sito BRAVIA XR: https://www.sony.it/electronics/bravia-xr

